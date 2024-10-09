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Московский зоопарк готов принять медвежонка с Камчатки - РИА Новости, 09.10.2024
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17:59 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kamchatka-1977264333.html
Московский зоопарк готов принять медвежонка с Камчатки
Московский зоопарк готов принять медвежонка с Камчатки - РИА Новости, 09.10.2024
Московский зоопарк готов принять медвежонка с Камчатки
Медвежонка с Камчатки, чью маму сбила машина, забирают в реабилитационный центр, в случае отказа от животного Московский зоопарк готов его принять, сообщила... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:59
2024-10-09T17:59
камчатка
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Медвежонка с Камчатки, чью маму сбила машина, забирают в реабилитационный центр, в случае отказа от животного Московский зоопарк готов его принять, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Ранее в СМИ и Telegram-каналах писали, что на краевой трассе Петропавловск-Камчатский-Мильково водитель сбил медведицу, ее медвежонок 8-9 месяцев долго не отходил от тела, не понимая, что она погибла. Волонтеры искали медвежонка, чтобы передать его в реабилитационный центр. Погибшую медведицу забрали для утилизации. "Дорогие, ко мне поступает большое количество вопросов по этой ситуации с медведем. Сообщаю вам, что 7 октября я связалась с организатором поисков медведя Юрием, который сообщил, что медведя уже забирает реабилитационный центр "Альфа" и нет необходимости в нашей помощи. Дополнительно информирую вас о том, что я сообщила Юрию, что в случае отказа от медведя Московский зоопарк готов принять его", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
https://rsport.ria.ru/20240605/medvezhonok-1950661580.html
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камчатка, светлана акулова, московский зоопарк
Камчатка, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Московский зоопарк готов принять медвежонка с Камчатки

Медвежонка с Камчатки, чья мама погибла, готовы принять в Московском зоопарке

© СоцсетиМедвежонок, чью маму сбила машина на Камчатке. Кадр видео
Медвежонок, чью маму сбила машина на Камчатке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Соцсети
Медвежонок, чью маму сбила машина на Камчатке. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Медвежонка с Камчатки, чью маму сбила машина, забирают в реабилитационный центр, в случае отказа от животного Московский зоопарк готов его принять, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах писали, что на краевой трассе Петропавловск-Камчатский-Мильково водитель сбил медведицу, ее медвежонок 8-9 месяцев долго не отходил от тела, не понимая, что она погибла. Волонтеры искали медвежонка, чтобы передать его в реабилитационный центр. Погибшую медведицу забрали для утилизации.
"Дорогие, ко мне поступает большое количество вопросов по этой ситуации с медведем. Сообщаю вам, что 7 октября я связалась с организатором поисков медведя Юрием, который сообщил, что медведя уже забирает реабилитационный центр "Альфа" и нет необходимости в нашей помощи. Дополнительно информирую вас о том, что я сообщила Юрию, что в случае отказа от медведя Московский зоопарк готов принять его", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
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