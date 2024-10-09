https://ria.ru/20241009/kaluga-1977267763.html

Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок вернулся домой

Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок вернулся домой - РИА Новости, 09.10.2024

Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок вернулся домой

Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок отправился домой после передержки в Ярославле, сообщил ярославский зоопарк в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:18

2024-10-09T18:18

2024-10-09T19:24

происшествия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок отправился домой после передержки в Ярославле, сообщил ярославский зоопарк в Telegram-канале. "Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц "Воробьи" Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного — и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш", — говорится в публикации. Утром 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок по кличке Крош. В ночь на 30 сентября в зоопарке в Калужской области пропали уже два кенгуренка. В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение".Второго октября подозреваемого в краже животных задержали на вокзале города Александров Владимирской области. При нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция нашла третьего кенгуренка, Кроша, в подмосковном Королеве. Животных передали ярославским ветеринарам. Задержанным оказался Иван Некрасов 1993 года рождения, его арестовали.

https://ria.ru/20241005/zoopark-1976519078.html

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Кенгуренок, похищенный из зоопарка в Калужской области Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок отправился домой после передержки в Ярославле. 2024-10-09T18:18 true PT0M30S

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происшествия, калужская область, россия