Рейтинг@Mail.ru
Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок вернулся домой - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 09.10.2024 (обновлено: 19:24 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kaluga-1977267763.html
Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок вернулся домой
Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок вернулся домой - РИА Новости, 09.10.2024
Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок вернулся домой
Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок отправился домой после передержки в Ярославле, сообщил ярославский зоопарк в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:18
2024-10-09T19:24
происшествия
калужская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977275291_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8dd2ba106c0fcdf3e13eefe55253c75a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок отправился домой после передержки в Ярославле, сообщил ярославский зоопарк в Telegram-канале. "Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц "Воробьи" Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного — и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш", — говорится в публикации. Утром 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок по кличке Крош. В ночь на 30 сентября в зоопарке в Калужской области пропали уже два кенгуренка. В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение".Второго октября подозреваемого в краже животных задержали на вокзале города Александров Владимирской области. При нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция нашла третьего кенгуренка, Кроша, в подмосковном Королеве. Животных передали ярославским ветеринарам. Задержанным оказался Иван Некрасов 1993 года рождения, его арестовали.
https://ria.ru/20241005/zoopark-1976519078.html
https://ria.ru/20241008/kapibara-1976996136.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кенгуренок, похищенный из зоопарка в Калужской области
Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок отправился домой после передержки в Ярославле.
2024-10-09T18:18
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977275291_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6a9876090a99791636922e0c3403bf9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, россия
Происшествия, Калужская область, Россия
Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок вернулся домой

Ярославский зоопарк: кенгуренок подкрепился, набрался сил и его направили домой

Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок отправился домой после передержки в Ярославле, сообщил ярославский зоопарк в Telegram-канале.
"Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц "Воробьи" Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного — и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш", — говорится в публикации.
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду
5 октября, 15:03
Утром 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок по кличке Крош. В ночь на 30 сентября в зоопарке в Калужской области пропали уже два кенгуренка. В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение".
Второго октября подозреваемого в краже животных задержали на вокзале города Александров Владимирской области. При нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция нашла третьего кенгуренка, Кроша, в подмосковном Королеве. Животных передали ярославским ветеринарам.
Задержанным оказался Иван Некрасов 1993 года рождения, его арестовали.
Капибара по кличке Рудольф из Белгородского зоопарка - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому
8 октября, 15:23
 
ПроисшествияКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала