https://ria.ru/20241009/izrail-1977299539.html

Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана

Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана - РИА Новости, 09.10.2024

Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил, что израильский ответ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:56

2024-10-09T21:56

2024-10-09T21:56

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил, что израильский ответ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным. "Наш удар по Ирану будет смертоносным, точным и неожиданным. Те, кто пытаются нанести вред государству Израиль, поплатятся за это", - написал Галант в социальной сети X после встречи с бойцами разведывательного подразделения 9900. По данным 12-го канала израильского телевидения, на этой встрече министр обороны отметил, что в Тегеране не поймут, что произошло, а просто увидят результаты. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241008/izrail-1977006211.html

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в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024