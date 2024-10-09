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Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана - РИА Новости, 09.10.2024
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21:56 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/izrail-1977299539.html
Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана
Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана - РИА Новости, 09.10.2024
Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана
Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил, что израильский ответ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:56
2024-10-09T21:56
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил, что израильский ответ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным. "Наш удар по Ирану будет смертоносным, точным и неожиданным. Те, кто пытаются нанести вред государству Израиль, поплатятся за это", - написал Галант в социальной сети X после встречи с бойцами разведывательного подразделения 9900. По данным 12-го канала израильского телевидения, на этой встрече министр обороны отметил, что в Тегеране не поймут, что произошло, а просто увидят результаты. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241008/izrail-1977006211.html
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в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Мария Захарова, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Галант пообещал смертоносный ответ на ракетную атаку со стороны Ирана

Йоав Галант: ответ Ирану на ракетную атаку будет смертоносным и неожиданным

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил, что израильский ответ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным.
"Наш удар по Ирану будет смертоносным, точным и неожиданным. Те, кто пытаются нанести вред государству Израиль, поплатятся за это", - написал Галант в социальной сети X после встречи с бойцами разведывательного подразделения 9900.
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Экс-премьер Израиля призвал ударить по ядерным объектам Ирана
8 октября, 16:05
По данным 12-го канала израильского телевидения, на этой встрече министр обороны отметил, что в Тегеране не поймут, что произошло, а просто увидят результаты.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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6 октября, 16:02
 
В миреИзраильИранСШАМария ЗахароваДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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