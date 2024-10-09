https://ria.ru/20241009/izrail-1977227984.html

Пять человек пострадали при теракте на севере Израиля

Пять человек пострадали при теракте на севере Израиля - РИА Новости, 09.10.2024

Пять человек пострадали при теракте на севере Израиля

Пять человек получили ранения разной степени тяжести при теракте в северном израильском городе Хадера, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:53

2024-10-09T15:53

2024-10-09T15:53

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израиль

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения разной степени тяжести при теракте в северном израильском городе Хадера, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Медики MDA оказывают медицинскую помощь пятерым пострадавшим: двум мужчинам в возрасте 50 и 70 лет, которые находятся в тяжелом состоянии, и трем мужчинам в возрасте 55, 60 и 70 лет, у которых зафиксированы ранения средней тяжести", - говорится в сообщении. Ранее в полицию поступили сообщения о неизвестном, который напал с холодным оружием на нескольких граждан Хадеры. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали нападавшего и изъяли у него холодное оружие.

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620507.html

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль