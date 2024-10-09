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Пять человек пострадали при теракте на севере Израиля - РИА Новости, 09.10.2024
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15:53 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/izrail-1977227984.html
Пять человек пострадали при теракте на севере Израиля
Пять человек пострадали при теракте на севере Израиля - РИА Новости, 09.10.2024
Пять человек пострадали при теракте на севере Израиля
Пять человек получили ранения разной степени тяжести при теракте в северном израильском городе Хадера, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:53
2024-10-09T15:53
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения разной степени тяжести при теракте в северном израильском городе Хадера, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Медики MDA оказывают медицинскую помощь пятерым пострадавшим: двум мужчинам в возрасте 50 и 70 лет, которые находятся в тяжелом состоянии, и трем мужчинам в возрасте 55, 60 и 70 лет, у которых зафиксированы ранения средней тяжести", - говорится в сообщении. Ранее в полицию поступили сообщения о неизвестном, который напал с холодным оружием на нескольких граждан Хадеры. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали нападавшего и изъяли у него холодное оружие.
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Пять человек пострадали при теракте на севере Израиля

При теракте в израильском городе Хадера пострадали пять человек

© Фото : Magen David AdomНа месте теракта в северном израильском городе Хадера
На месте теракта в северном израильском городе Хадера - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Magen David Adom
На месте теракта в северном израильском городе Хадера
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения разной степени тяжести при теракте в северном израильском городе Хадера, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Медики MDA оказывают медицинскую помощь пятерым пострадавшим: двум мужчинам в возрасте 50 и 70 лет, которые находятся в тяжелом состоянии, и трем мужчинам в возрасте 55, 60 и 70 лет, у которых зафиксированы ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.
Ранее в полицию поступили сообщения о неизвестном, который напал с холодным оружием на нескольких граждан Хадеры. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали нападавшего и изъяли у него холодное оружие.
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В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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