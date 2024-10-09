https://ria.ru/20241009/izrail-1977166213.html

СМИ назвали цель удара Израиля по Дамаску

СМИ назвали цель удара Израиля по Дамаску - РИА Новости, 09.10.2024

СМИ назвали цель удара Израиля по Дамаску

Целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:00

2024-10-09T13:00

2024-10-09T13:00

в мире

сирия

дамаск (город)

сша

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия, пишет газета New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников. Ранее сирийский полевой источник сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами. Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. "Удар по столице Сирии, Дамаску, был попыткой убить высокопоставленного чиновника "Хезболлах", причастного к контрабанде оружия", - говорится в материале газеты. Газета пишет, что пока неясно, был ли данный представитель движения среди погибших. В МО Сирии ранее заявили, что жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения. Последние месяцы американские базы на территории Сирии регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам БПЛА. В последнее время наблюдается усиление американского военного присутствия и укрепление оборонительных сооружений и систем объективного контроля. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20241009/gaza-1977153018.html

https://ria.ru/20241009/tsakhal-1977148968.html

сирия

дамаск (город)

сша

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в мире, сирия, дамаск (город), сша, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024