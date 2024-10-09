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Испания отправила третий военный самолет для эвакуации людей из Ливана - РИА Новости, 09.10.2024
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19:41 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ispaniya-1977284228.html
Испания отправила третий военный самолет для эвакуации людей из Ливана
Испания отправила третий военный самолет для эвакуации людей из Ливана - РИА Новости, 09.10.2024
Испания отправила третий военный самолет для эвакуации людей из Ливана
Правительство Испании отправило третий военный самолет для эвакуации 68 человек, которые решили покинуть Ливан в связи с недавней эскалацией конфликта в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:41
2024-10-09T19:41
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МАДРИД, 9 октября — РИА Новости. Правительство Испании отправило третий военный самолет для эвакуации 68 человек, которые решили покинуть Ливан в связи с недавней эскалацией конфликта в регионе, сообщило министерство обороны страны. "Только что взлетел самолет ВВС А400, который перевозит 65 взрослых и трех младенцев из Бейрута в Испанию", - говорится в сообщении в социальной сети X. Ранее сообщалось, что на территории Ливана находятся около тысячи испанцев, включая дюжину журналистов. Кроме того, в Ливане под флагом ООН дислоцированы более 650 испанских военнослужащих, чья работа была признана "основополагающей" для поддержания мира и безопасности в стране. В прошлый четверг около 200 граждан страны покинули Ливан на борту двух самолетов, отправленных министерством обороны.
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в мире, ливан, испания, бейрут, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Испания, Бейрут, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Испания отправила третий военный самолет для эвакуации людей из Ливана

Правительство Испании отправило самолет для эвакуации 68 человек из Ливана

© Depositphotos.com / rognarЛьорет-де-Мар, Испания
Льорет-де-Мар, Испания - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Depositphotos.com / rognar
Льорет-де-Мар, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 9 октября — РИА Новости. Правительство Испании отправило третий военный самолет для эвакуации 68 человек, которые решили покинуть Ливан в связи с недавней эскалацией конфликта в регионе, сообщило министерство обороны страны.
"Только что взлетел самолет ВВС А400, который перевозит 65 взрослых и трех младенцев из Бейрута в Испанию", - говорится в сообщении в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что на территории Ливана находятся около тысячи испанцев, включая дюжину журналистов. Кроме того, в Ливане под флагом ООН дислоцированы более 650 испанских военнослужащих, чья работа была признана "основополагающей" для поддержания мира и безопасности в стране. В прошлый четверг около 200 граждан страны покинули Ливан на борту двух самолетов, отправленных министерством обороны.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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В миреЛиванИспанияБейрутООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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