https://ria.ru/20241009/iran-1977281828.html

ЦАХАЛ показала обломки иранских баллистических ракет

ЦАХАЛ показала обломки иранских баллистических ракет - РИА Новости, 09.10.2024

ЦАХАЛ показала обломки иранских баллистических ракет

Иран использовал современные и тяжелые баллистические ракеты для атаки по Израилю 1 октября, при попадании они способны полностью разрушить многоэтажное здание, РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:28

2024-10-09T19:28

2024-10-09T19:28

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Иран использовал современные и тяжелые баллистические ракеты для атаки по Израилю 1 октября, при попадании они способны полностью разрушить многоэтажное здание, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в одной из израильских армейских баз, где представлены крупные обломки сбитых иранских ракет длинной более 10 метров. Гигантский обломок твердотопливной баллистической ракеты "Хайбар Шекан" (Khaybar Shekan), по утверждению израильских военных, был найден в одном километре от города Арад на юге страны. Согласно данным из открытых источников, ее радиус поражения составляет до 1450 километров. "Боевая часть этой ракеты, которая была запущена напрямую из Ирана по Израилю, весит около тонны. Она способна снести целое здание. Эта атака загнала большинство израильтян в бомбоубежища... Иран атаковал неприемлемым способом и столкнется с последствиями", - рассказал РИА Новости международный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Надав Шошани. Представитель спецподразделения инженерных войск ЦАХАЛ, которые занимаются в том числе изучением и обезвреживанием вооружений противника, в свою очередь, рассказал, что вместе с топливом и боевой частью вес подобных ракет может достигать 18 тонн. "Это современная ракета, произведенная в течение последних десяти лет. Она была перехвачена системой ПРО "Стрела". Такие ракеты были запущены по военным базам и некоторым гражданским локациям... мы нашли боеголовки, которые не сдетонировали в Беэр-Шеве и Герцлии. Всего было запущено 180 таких ракет, мы нашли обломки нескольких десятков из них и продолжаем поиски", - рассказал представитель инженерных войск ЦАХАЛ. Рядом с "Хайбар Шекан" представлен гигантский обломок жидкотопливной баллистической ракеты "Имад" (Emad), которая была выпущена по Израилю во время первой в истории прямой атаки Ирана в апреле 2024 года. Обломок был найден в районе Мертвого моря. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241008/tsakhal-1977073136.html

https://ria.ru/20241008/izrail-1977006211.html

https://ria.ru/20241009/zalp-1977262767.html

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в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, джо байден, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024