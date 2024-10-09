Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов
Комика Руслана Белого внесли в реестр иноагентов из-за финансирования из ЕС
© Фото : @ruslan_belyyРуслан Белый*
© Фото : @ruslan_belyy
Руслан Белый*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом российский комик Руслан Белый* внесен в данный реестр в том числе в связи с получением финансирования, идущего из стран ЕС и СНГ, указано материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), поступившим в Минюст России, Белый Р.В. за период времени с марта по апрель 2023 года получил денежные средства от неустановленных лиц (страна плательщик – Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединённое Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония)", - сказано в материалах.
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Общая сумма полученных Белым денежных средств не сообщается.
"Таким образом, Белый Р.В. получил финансовую поддержку от иностранного источника", - уточняется в документах.
Также комик принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года.
Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска.
По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов