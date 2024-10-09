https://ria.ru/20241009/inoagent-1977080039.html

Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов - РИА Новости, 09.10.2024

Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

Признанный иноагентом российский комик Руслан Белый* внесен в данный реестр в том числе в связи с получением финансирования, идущего из стран ЕС и СНГ, указано... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:11

2024-10-09T03:11

2024-10-09T03:23

испания

россия

австрия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

иноагент

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом российский комик Руслан Белый* внесен в данный реестр в том числе в связи с получением финансирования, идущего из стран ЕС и СНГ, указано материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), поступившим в Минюст России, Белый Р.В. за период времени с марта по апрель 2023 года получил денежные средства от неустановленных лиц (страна плательщик – Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединённое Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония)", - сказано в материалах. Общая сумма полученных Белым денежных средств не сообщается. "Таким образом, Белый Р.В. получил финансовую поддержку от иностранного источника", - уточняется в документах. Также комик принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках. Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов

https://ria.ru/20241008/inoagent-1976866833.html

https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html

испания

россия

австрия

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испания, россия, австрия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), иноагент