Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 09.10.2024 (обновлено: 03:23 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/inoagent-1977080039.html
Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов
Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов - РИА Новости, 09.10.2024
Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов
Признанный иноагентом российский комик Руслан Белый* внесен в данный реестр в том числе в связи с получением финансирования, идущего из стран ЕС и СНГ, указано... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T03:11
2024-10-09T03:23
испания
россия
австрия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
иноагент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920908427_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b1b1688252c5d533a0eb3cce18196541.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом российский комик Руслан Белый* внесен в данный реестр в том числе в связи с получением финансирования, идущего из стран ЕС и СНГ, указано материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), поступившим в Минюст России, Белый Р.В. за период времени с марта по апрель 2023 года получил денежные средства от неустановленных лиц (страна плательщик – Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединённое Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония)", - сказано в материалах. Общая сумма полученных Белым денежных средств не сообщается. "Таким образом, Белый Р.В. получил финансовую поддержку от иностранного источника", - уточняется в документах. Также комик принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках. Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов
https://ria.ru/20241008/inoagent-1976866833.html
https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html
испания
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920908427_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_402a1ae77ec9401182299f408400211a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания, россия, австрия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), иноагент
Испания, Россия, Австрия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), иноагент
Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

Комика Руслана Белого внесли в реестр иноагентов из-за финансирования из ЕС

© Фото : @ruslan_belyyРуслан Белый*
Руслан Белый* - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : @ruslan_belyy
Руслан Белый*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом российский комик Руслан Белый* внесен в данный реестр в том числе в связи с получением финансирования, идущего из стран ЕС и СНГ, указано материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), поступившим в Минюст России, Белый Р.В. за период времени с марта по апрель 2023 года получил денежные средства от неустановленных лиц (страна плательщик – Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединённое Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония)", - сказано в материалах.
Евгений Понасенков* - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Мосгорсуд оставил Понасенкова* в списке иноагентов
8 октября, 02:09
Общая сумма полученных Белым денежных средств не сообщается.
"Таким образом, Белый Р.В. получил финансовую поддержку от иностранного источника", - уточняется в документах.
Также комик принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года.
Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска.
По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии
6 октября, 00:33
 
ИспанияРоссияАвстрияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)иноагент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала