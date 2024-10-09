https://ria.ru/20241009/ingushetiya-1977283242.html

1,5 тыс семей Ингушетии улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

1,5 тыс семей Ингушетии улучшили жилищные условия с помощью маткапитала - РИА Новости, 09.10.2024

1,5 тыс семей Ингушетии улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

Около 1,5 тысячи семей Ингушетии улучшили свои жилищные условия в 2024 году, получив сертификаты на материнский капитал, на это было выделено почти 1 миллиард... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:35

2024-10-09T19:35

2024-10-09T19:35

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

жилье

общество

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НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Около 1,5 тысячи семей Ингушетии улучшили свои жилищные условия в 2024 году, получив сертификаты на материнский капитал, на это было выделено почти 1 миллиард рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В нашей республике с начала года выдано 1612 сертификатов на материнский (семейный) капитал, который сегодня является частью нацпроекта "Демография". 1431 семья благодаря сертификату улучшила жилищные условия. На эти цели региональное отделение Социального фонда направило порядка 1 миллиарда рублей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что размер маткапитала регулярно индексируется, а возможности его применения постоянно расширяются, и по поручению президента России программа выдачи маткапитала продлена до 2030 года. Кроме того, программа материнского капитала способствует улучшению демографической ситуации в стране. По словам главы Ингушетии, она стимулирует рождение второго и последующих детей, что, в свою очередь, способствует укреплению института семьи и повышению рождаемости. "Хочу отметить, что Ингушетия традиционно находится в тройке лидеров по рождаемости. Рост рождаемости – это необходимость создавать больше мест в учебных заведениях и, несомненно, улучшать условия жизни. В этом направлении мы проводим активную планомерную работу – строим новые школы и детские сады в рамках национальных проектов и различных государственных программ", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20240919/ingushetiya-1973716869.html

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махмуд-али калиматов, россия, жилье, общество