https://ria.ru/20241009/indoneziya-1977418892.html

Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией

Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.10.2024

Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией

Креативный директор индонезийского бренда одежды Raegitazoro Раегита Зоро заявила РИА Новости, что видит возможности для российско-индонезийского сотрудничества РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-09T18:45

2024-10-09T18:45

2024-10-10T16:02

россия

индонезия

москва

манеж

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Креативный директор индонезийского бренда одежды Raegitazoro Раегита Зоро заявила РИА Новости, что видит возможности для российско-индонезийского сотрудничества в сфере моды в различии культур двух стран. "Разница в культурном разнообразии России и Индонезии открывает возможности для дизайнеров из обеих стран сотрудничать друг с другом в развитии модного бизнеса", - сказала Зоро во время проходящей в Москве недели моды. "Мне здесь очень нравится погода, потому что я люблю, когда холодно, и люблю носить пальто. Все здесь (в России - ред.) такие стильные. Когда я гуляла по улицам, я видела много людей с очень хорошим чувством стиля", - добавила она. Индонезийский дизайнер выразила желание сделать совместный российско-индонезийский проект в сфере моды. Она также подчеркнула, что за эту поездку в Россию, которая стала ее первым визитом в страну, успела познакомиться с местной культурой и стилем и теперь хочет поделиться с россиянами индонезийскими особенностями. "Честно говоря, я была очень удивлена реакцией и энтузиазмом со стороны российской аудитории. Мы получили несколько приглашений до показа и после него, и, что особенно удивительно, мы до сих пор продолжаем получать положительный отклик", - заявила Раегита Зоро, поблагодарив россиян за теплый прием. Третья Московская неделя моды проходит с 4 по 9 октября в столичном центральном выставочном зале "Манеж".

https://ria.ru/20241010/putin-1977366680.html

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