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Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.10.2024
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18:45 09.10.2024 (обновлено: 16:02 10.10.2024)
https://ria.ru/20241009/indoneziya-1977418892.html
Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией
Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.10.2024
Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией
Креативный директор индонезийского бренда одежды Raegitazoro Раегита Зоро заявила РИА Новости, что видит возможности для российско-индонезийского сотрудничества РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-09T18:45
2024-10-10T16:02
россия
индонезия
москва
манеж
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Креативный директор индонезийского бренда одежды Raegitazoro Раегита Зоро заявила РИА Новости, что видит возможности для российско-индонезийского сотрудничества в сфере моды в различии культур двух стран. "Разница в культурном разнообразии России и Индонезии открывает возможности для дизайнеров из обеих стран сотрудничать друг с другом в развитии модного бизнеса", - сказала Зоро во время проходящей в Москве недели моды. "Мне здесь очень нравится погода, потому что я люблю, когда холодно, и люблю носить пальто. Все здесь (в России - ред.) такие стильные. Когда я гуляла по улицам, я видела много людей с очень хорошим чувством стиля", - добавила она. Индонезийский дизайнер выразила желание сделать совместный российско-индонезийский проект в сфере моды. Она также подчеркнула, что за эту поездку в Россию, которая стала ее первым визитом в страну, успела познакомиться с местной культурой и стилем и теперь хочет поделиться с россиянами индонезийскими особенностями. "Честно говоря, я была очень удивлена реакцией и энтузиазмом со стороны российской аудитории. Мы получили несколько приглашений до показа и после него, и, что особенно удивительно, мы до сих пор продолжаем получать положительный отклик", - заявила Раегита Зоро, поблагодарив россиян за теплый прием. Третья Московская неделя моды проходит с 4 по 9 октября в столичном центральном выставочном зале "Манеж".
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россия, индонезия, москва, манеж
Россия, Индонезия, Москва, Манеж
Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией

Дизайнер Raegitazoro: Россия и Индонезия могут сотрудничать в сфере моды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье"
Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выставка "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Креативный директор индонезийского бренда одежды Raegitazoro Раегита Зоро заявила РИА Новости, что видит возможности для российско-индонезийского сотрудничества в сфере моды в различии культур двух стран.
"Разница в культурном разнообразии России и Индонезии открывает возможности для дизайнеров из обеих стран сотрудничать друг с другом в развитии модного бизнеса", - сказала Зоро во время проходящей в Москве недели моды.
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"Мне здесь очень нравится погода, потому что я люблю, когда холодно, и люблю носить пальто. Все здесь (в России - ред.) такие стильные. Когда я гуляла по улицам, я видела много людей с очень хорошим чувством стиля", - добавила она.
Индонезийский дизайнер выразила желание сделать совместный российско-индонезийский проект в сфере моды. Она также подчеркнула, что за эту поездку в Россию, которая стала ее первым визитом в страну, успела познакомиться с местной культурой и стилем и теперь хочет поделиться с россиянами индонезийскими особенностями.
"Честно говоря, я была очень удивлена реакцией и энтузиазмом со стороны российской аудитории. Мы получили несколько приглашений до показа и после него, и, что особенно удивительно, мы до сих пор продолжаем получать положительный отклик", - заявила Раегита Зоро, поблагодарив россиян за теплый прием.
Третья Московская неделя моды проходит с 4 по 9 октября в столичном центральном выставочном зале "Манеж".
Саммит модной индустрии BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

Участница выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Участники сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

Участницы сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

Участники саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

Участница саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

Участницы выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

Участники пленарной сессии: Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 12

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 12

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 12

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 12

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 12

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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