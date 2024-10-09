Индонезийский бренд одежды заявил о возможности сотрудничества с Россией

Дизайнер Raegitazoro: Россия и Индонезия могут сотрудничать в сфере моды
В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.
В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.
Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.
Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.
Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.
Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.
Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.
Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.
В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.
В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.
Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.
Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.
Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.
Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.
На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".
На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".
На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".
На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".
Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.
Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.
Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.
Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.
В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.
Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.
Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.
Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.
В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.
Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.
Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.
На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".
На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".
Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.
Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.