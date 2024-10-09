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Замглавы отдела МВД Челябинской области обвинили в посредничестве во взятке - РИА Новости, 09.10.2024
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19:08 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/gumvd-1977276790.html
Замглавы отдела МВД Челябинской области обвинили в посредничестве во взятке
Замглавы отдела МВД Челябинской области обвинили в посредничестве во взятке - РИА Новости, 09.10.2024
Замглавы отдела МВД Челябинской области обвинили в посредничестве во взятке
Заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:08
2024-10-09T19:08
происшествия
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 миллиона рублей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, сотрудниками регионального УФСБ задержан замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Челябинской области подполковник полиции Андрей Калитюк. Причиной задержания стало его выступление в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе. По данным следствия, до 8 октября текущего года обвиняемый выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 миллиона рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Челябинской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Следователями СК России проведены обыски, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20241009/arest-1977253576.html
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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы отдела МВД Челябинской области обвинили в посредничестве во взятке

Замглавы отдела ГУМВД РФ Челябинской области обвинили в посредничестве во взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 миллиона рублей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, сотрудниками регионального УФСБ задержан замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Челябинской области подполковник полиции Андрей Калитюк. Причиной задержания стало его выступление в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе.
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По данным следствия, до 8 октября текущего года обвиняемый выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 миллиона рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Челябинской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следователями СК России проведены обыски, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поясняет СУСК.
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