https://ria.ru/20241009/gruziya-1977151643.html

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах - РИА Новости, 09.10.2024

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:13

2024-10-09T12:13

2024-10-09T12:44

грузия

в мире

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления суда."Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу", - говорится в постановлении.В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Ранее президент страны Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали в конституционный суд Грузии иски, требуя приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти иски не имеют перспективы.Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240930/gruziya-1975106888.html

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грузия, в мире, саломе зурабишвили