Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах
© Sputnik / Стрингер
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления суда.
"Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу", - говорится в постановлении.
"Страну зальют кровью". США выдали черную метку своему союзнику
30 сентября, 08:00
В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Ранее президент страны Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали в конституционный суд Грузии иски, требуя приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти иски не имеют перспективы.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
Еще один фронт войны против России определен
28 августа, 08:18