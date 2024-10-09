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Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах - РИА Новости, 09.10.2024
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12:13 09.10.2024 (обновлено: 12:44 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/gruziya-1977151643.html
Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах
Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах - РИА Новости, 09.10.2024
Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах
Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:13
2024-10-09T12:44
грузия
в мире
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления суда."Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу", - говорится в постановлении.В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Ранее президент страны Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали в конституционный суд Грузии иски, требуя приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти иски не имеют перспективы.Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
https://ria.ru/20240930/gruziya-1975106888.html
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грузия, в мире, саломе зурабишвили
Грузия, В мире, Саломе Зурабишвили

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления суда.
"Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу", - говорится в постановлении.
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В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Ранее президент страны Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали в конституционный суд Грузии иски, требуя приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти иски не имеют перспективы.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
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