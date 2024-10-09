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Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России - РИА Новости, 09.10.2024
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11:21 09.10.2024 (обновлено: 11:24 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/gruziya-1977134440.html
Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России
Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России - РИА Новости, 09.10.2024
Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России
Грузия не планирует вводить санкции против России, несмотря на призыв депутатов Европарламента, цитирует министра экономики Левана Давиташвили агентство Sputnik РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:21
2024-10-09T11:24
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грузия не планирует вводить санкции против России, несмотря на призыв депутатов Европарламента, цитирует министра экономики Левана Давиташвили агентство Sputnik Грузия. &quot;Мы принимаем все решения, исходя из интересов грузинского народа. Мы должны объяснить нашим партнерам, а наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом&quot;, — сказал он.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240904/gruziya-1970513477.html
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в мире, россия, грузия, европарламент, европа
В мире, Россия, Грузия, Европарламент, Европа
Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России

Министр Давиташвили: Грузия не планирует вводить санкции в отношении России

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грузия не планирует вводить санкции против России, несмотря на призыв депутатов Европарламента, цитирует министра экономики Левана Давиташвили агентство Sputnik Грузия.
«

"Мы принимаем все решения, исходя из интересов грузинского народа. Мы должны объяснить нашим партнерам, а наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом", — сказал он.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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