https://ria.ru/20241009/gruziya-1977134440.html

Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России

Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России - РИА Новости, 09.10.2024

Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России

Грузия не планирует вводить санкции против России, несмотря на призыв депутатов Европарламента, цитирует министра экономики Левана Давиташвили агентство Sputnik РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:21

2024-10-09T11:21

2024-10-09T11:24

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грузия не планирует вводить санкции против России, несмотря на призыв депутатов Европарламента, цитирует министра экономики Левана Давиташвили агентство Sputnik Грузия. "Мы принимаем все решения, исходя из интересов грузинского народа. Мы должны объяснить нашим партнерам, а наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом", — сказал он.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240904/gruziya-1970513477.html

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в мире, россия, грузия, европарламент, европа