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В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
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14:34 09.10.2024 (обновлено: 14:44 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/germaniya-1977204340.html
В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ
В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ
Следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне скорый поезд ICE попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщает издание Bild. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:34
2024-10-09T14:44
в мире
гамбург (город)
франкфурт-на-майне
германия
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне скорый поезд ICE попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщает издание Bild. По данным издания, поезд был остановлен в Оснабрюке, где был обследован прибывшей полицией. Правоохранители обнаружили несколько отверстий от пуль в окне одного из вагонов. Отмечается, что сами пули не проникли в вагон, поскольку окно защищено бронестеклом. После поклейки защитной пленки поезд продолжил свой путь. В результате инцидента никто не пострадал, полиция начала расследование.
https://ria.ru/20241006/germanija-1976614401.html
гамбург (город)
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германия
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в мире, гамбург (город), франкфурт-на-майне, германия
В мире, Гамбург (город), Франкфурт-на-Майне, Германия
В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ

Bild: следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне поезд попал под обстрел

© AP Photo / Michael ProbstСкоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии
Скоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Michael Probst
Скоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне скорый поезд ICE попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщает издание Bild.
По данным издания, поезд был остановлен в Оснабрюке, где был обследован прибывшей полицией. Правоохранители обнаружили несколько отверстий от пуль в окне одного из вагонов.
Отмечается, что сами пули не проникли в вагон, поскольку окно защищено бронестеклом. После поклейки защитной пленки поезд продолжил свой путь. В результате инцидента никто не пострадал, полиция начала расследование.
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В миреГамбург (город)Франкфурт-на-МайнеГермания
 
 
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