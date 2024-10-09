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В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ
В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ
Следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне скорый поезд ICE попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщает издание Bild. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:34
2024-10-09T14:34
2024-10-09T14:44
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне скорый поезд ICE попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщает издание Bild. По данным издания, поезд был остановлен в Оснабрюке, где был обследован прибывшей полицией. Правоохранители обнаружили несколько отверстий от пуль в окне одного из вагонов. Отмечается, что сами пули не проникли в вагон, поскольку окно защищено бронестеклом. После поклейки защитной пленки поезд продолжил свой путь. В результате инцидента никто не пострадал, полиция начала расследование.
https://ria.ru/20241006/germanija-1976614401.html
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в мире, гамбург (город), франкфурт-на-майне, германия
В мире, Гамбург (город), Франкфурт-на-Майне, Германия
В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ
Bild: следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне поезд попал под обстрел