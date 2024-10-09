https://ria.ru/20241009/germaniya-1977204340.html

В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ

В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

В Германии скорый поезд обстреляли из стрелкового оружия, пишут СМИ

Следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне скорый поезд ICE попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщает издание Bild. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:34

2024-10-09T14:34

2024-10-09T14:44

в мире

гамбург (город)

франкфурт-на-майне

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940092836_0:217:2706:1739_1920x0_80_0_0_7db11632ed08f8bc5bb793b567f7b3ab.jpg

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Следующий из Гамбурга в Франкфурт-на-Майне скорый поезд ICE попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщает издание Bild. По данным издания, поезд был остановлен в Оснабрюке, где был обследован прибывшей полицией. Правоохранители обнаружили несколько отверстий от пуль в окне одного из вагонов. Отмечается, что сами пули не проникли в вагон, поскольку окно защищено бронестеклом. После поклейки защитной пленки поезд продолжил свой путь. В результате инцидента никто не пострадал, полиция начала расследование.

https://ria.ru/20241006/germanija-1976614401.html

гамбург (город)

франкфурт-на-майне

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гамбург (город), франкфурт-на-майне, германия