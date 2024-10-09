https://ria.ru/20241009/germanija-1977234013.html

В Германии одобрили проект о дополнительной военной помощи Украине

В Германии одобрили проект о дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 09.10.2024

В Германии одобрили проект о дополнительной военной помощи Украине

Немецкий парламент одобрил внесенный ранее на согласование проект о дополнительной военной помощи Украине на 400 миллионов евро, заявил возглавляющий... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:02

2024-10-09T16:02

2024-10-09T16:02

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олаф шольц

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нато

бундестаг германии

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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Немецкий парламент одобрил внесенный ранее на согласование проект о дополнительной военной помощи Украине на 400 миллионов евро, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг медиагруппе RND. "Бундестаг выделил нам только что дополнительные 400 миллионов евро только на 2024 год, что позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов на общую сумму в 1,4 миллиарда евро", - ответил он на вопрос, не наблюдается ли у поддерживающих Киев стран усталости от войны. Фройдинг напомнил, что правительство США , в свою очередь, пообещало выделить еще восемь миллиардов евро на помощь Украине. "Для меня это не признак усталости, а признак решимости", - считает он. Военный отметил, что Германия на прошлой неделе поставила на Украину две ЗРК Iris-T SLM и SLS. "До конца этого года мы поставим еще две ЗРК, двузначное число боевых машин пехоты и танков, а также пяти-шестизначное число артиллерийских боеприпасов. Это действительно очень много.", - добавил он. Ранее в кабинете министров Германии на запрос РИА Новости подтвердили, что в немецкий парламент внесен на согласование проект о дополнительной военной помощи Украине на 397 миллионов евро. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240819/ukraina-1967013625.html

https://ria.ru/20241003/ryutte-1976150671.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, сергей лавров, нато, бундестаг германии