https://ria.ru/20241009/gaza-1977288990.html

В Газе более 175 журналистов погибли от израильских ударов

В Газе более 175 журналистов погибли от израильских ударов - РИА Новости, 09.10.2024

В Газе более 175 журналистов погибли от израильских ударов

Более 175 журналистов погибли в палестинском секторе Газа от израильских ударов с начала военных действий осенью прошлого года, сообщил в среду пресс-офис... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:20

2024-10-09T20:20

2024-10-09T20:20

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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Более 175 журналистов погибли в палестинском секторе Газа от израильских ударов с начала военных действий осенью прошлого года, сообщил в среду пресс-офис правительства сектора. "Число погибших среди журналистов, мужчин и женщин, возросло до 176 журналистов с начала израильской войны в секторе Газа", - отметили власти анклава. В свою очередь вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его оператор, работающий в секторе Газа, Фади аль-Вахиди, получил пулевые ранения в грудь на севере сектора Газа, когда израильские военные открыли огонь по сотрудникам телеканала. В начале августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его корреспондент и предыдущий оператор Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела в городе Газа. В октябре прошлого года израильские военные также убили еще одного оператора "Аль-Джазиры" Самера Абу Дикку и тяжело ранили корреспондента телеканала Ваиля ад-Дахдуха. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме

https://ria.ru/20240818/gaza-1966932602.html

https://ria.ru/20241009/gaza-1977153018.html

https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976679146.html

израиль

катар

рафах (провинция)

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в мире, израиль, катар, рафах (провинция), хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024