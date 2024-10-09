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В Газе более 175 журналистов погибли от израильских ударов - РИА Новости, 09.10.2024
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20:20 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/gaza-1977288990.html
В Газе более 175 журналистов погибли от израильских ударов
В Газе более 175 журналистов погибли от израильских ударов - РИА Новости, 09.10.2024
В Газе более 175 журналистов погибли от израильских ударов
Более 175 журналистов погибли в палестинском секторе Газа от израильских ударов с начала военных действий осенью прошлого года, сообщил в среду пресс-офис... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:20
2024-10-09T20:20
в мире
израиль
катар
рафах (провинция)
хамас
оон
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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Более 175 журналистов погибли в палестинском секторе Газа от израильских ударов с начала военных действий осенью прошлого года, сообщил в среду пресс-офис правительства сектора. "Число погибших среди журналистов, мужчин и женщин, возросло до 176 журналистов с начала израильской войны в секторе Газа", - отметили власти анклава. В свою очередь вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его оператор, работающий в секторе Газа, Фади аль-Вахиди, получил пулевые ранения в грудь на севере сектора Газа, когда израильские военные открыли огонь по сотрудникам телеканала. В начале августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его корреспондент и предыдущий оператор Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела в городе Газа. В октябре прошлого года израильские военные также убили еще одного оператора "Аль-Джазиры" Самера Абу Дикку и тяжело ранили корреспондента телеканала Ваиля ад-Дахдуха. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
https://ria.ru/20240818/gaza-1966932602.html
https://ria.ru/20241009/gaza-1977153018.html
https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976679146.html
израиль
катар
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РИА Новости
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5
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в мире, израиль, катар, рафах (провинция), хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Газе более 175 журналистов погибли от израильских ударов

В Газе с начала войны погибли более 175 журналистов от израильских ударов

© Fotolia / wellphotoКорреспонденты во время интервью
Корреспонденты во время интервью - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Fotolia / wellphoto
Корреспонденты во время интервью. Архивное фото
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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Более 175 журналистов погибли в палестинском секторе Газа от израильских ударов с начала военных действий осенью прошлого года, сообщил в среду пресс-офис правительства сектора.
"Число погибших среди журналистов, мужчин и женщин, возросло до 176 журналистов с начала израильской войны в секторе Газа", - отметили власти анклава.
Дым на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе
18 августа, 20:04
В свою очередь вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его оператор, работающий в секторе Газа, Фади аль-Вахиди, получил пулевые ранения в грудь на севере сектора Газа, когда израильские военные открыли огонь по сотрудникам телеканала.
В начале августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его корреспондент и предыдущий оператор Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела в городе Газа.
В октябре прошлого года израильские военные также убили еще одного оператора "Аль-Джазиры" Самера Абу Дикку и тяжело ранили корреспондента телеканала Ваиля ад-Дахдуха.
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42 тысячи
Вчера, 12:21
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа
7 октября, 07:47
 
В миреИзраильКатарРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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