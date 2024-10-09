https://ria.ru/20241009/garbuzov-1977161389.html

Гарбузов: промышленники Москвы разработали техрешения в электронике

Гарбузов: промышленники Москвы разработали техрешения в электронике - РИА Новости, 09.10.2024

Гарбузов: промышленники Москвы разработали техрешения в электронике

Более 130 московских компаний производят электрическое оборудование, обеспечивая тем самым свыше 17 тысяч специалистов рабочими местами, компании активно... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:10

2024-10-09T13:10

2024-10-09T13:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

электроника

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Более 130 московских компаний производят электрическое оборудование, обеспечивая тем самым свыше 17 тысяч специалистов рабочими местами, компании активно создают инновации, наращивают объемы производства и выпускают революционные решения при поддержке города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва – развитый промышленный центр и флагман технических инноваций России. Компании применяют передовые производственные решения и создают наукоемкую продукцию. При этом, средняя выручка на одного сотрудника в высокотехнологичных компаниях составляет восемь миллионов рублей, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель в других отраслях", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он добавил, что активная поддержка Москвы позволяет производителям наращивать объемы выпуска и создавать востребованную продукцию, тем самым повышая технологический суверенитет страны и конкурентоспособность на мировой арене.Например, столичный производитель электроники "Парус электро" наладил выпуск контроллеров для солнечных электростанций. Прибор считывает и суммирует показатели фотоэлектрических панелей. Все аналогичные устройства до этого поставлялись из-за рубежа. Проектные работы по созданию решения длились более года, и в сентябре 2024 года запустили серийное производство на столичном заводе.На данный момент контроллер проходит опытно-промышленную эксплуатацию на солнечной электростанции в Самарской области.По словам генерального директора компании Максима Жовнера, устройство разработано по запросу энергетиков, которые столкнулись с невозможностью заказа новых импортных контроллеров и запчастей к ним. Программное обеспечение устройства сделано под различные типы оборудования. Контроллер "бесшовно" и быстро встает на место зарубежных приборов без доработок. Монтаж контроллера может произвести один человек с помощью базового набора инструментов.Он отметил, что данный прибор хорошо себя зарекомендовал. Уже заказана крупная партия контроллеров, а цена за устройство будет ниже зарубежных аналогов. Также оно имеет ряд преимуществ – оперативная поддержка, своевременное обновление программного обеспечения и наличие складских запасов готовой продукции.Другой московский разработчик "ВИПАКС" наращивает компетенции в производстве систем интеллектуального видеонаблюдения. Таким образом, конструкторское бюро компании занимается разработкой новой версии плат с добавленным функционалом и возможностью подключения различных модулей, таких как ГЛОНАСС и метеостанции, для собственных продуктов. Предприятие активно повышает локализацию производства, снижая зависимость от импортных компонентов следуя курсу импортозамещения.Столица является городом с развитым производством и центром отечественной промышленности. Здесь работают уже свыше 4,5 тысячи предприятий, где трудятся более 750 тысяч специалистов. В городе каждый год открывается около 150 новых производств. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.В Москве реализуется комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также созданы все условия для работы малых, средних и крупных предприятий.

https://ria.ru/20241009/liksutov-1977131813.html

https://ria.ru/20241009/liksutov-1977060831.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, электроника