https://ria.ru/20241009/garbuzov-1977161389.html
Гарбузов: промышленники Москвы разработали техрешения в электронике
Гарбузов: промышленники Москвы разработали техрешения в электронике - РИА Новости, 09.10.2024
Гарбузов: промышленники Москвы разработали техрешения в электронике
Более 130 московских компаний производят электрическое оборудование, обеспечивая тем самым свыше 17 тысяч специалистов рабочими местами, компании активно... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:10
2024-10-09T13:10
2024-10-09T13:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
электроника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977160275_0:128:2865:1740_1920x0_80_0_0_97289904712600eb515002f7ed18fb94.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Более 130 московских компаний производят электрическое оборудование, обеспечивая тем самым свыше 17 тысяч специалистов рабочими местами, компании активно создают инновации, наращивают объемы производства и выпускают революционные решения при поддержке города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва – развитый промышленный центр и флагман технических инноваций России. Компании применяют передовые производственные решения и создают наукоемкую продукцию. При этом, средняя выручка на одного сотрудника в высокотехнологичных компаниях составляет восемь миллионов рублей, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель в других отраслях", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он добавил, что активная поддержка Москвы позволяет производителям наращивать объемы выпуска и создавать востребованную продукцию, тем самым повышая технологический суверенитет страны и конкурентоспособность на мировой арене.Например, столичный производитель электроники "Парус электро" наладил выпуск контроллеров для солнечных электростанций. Прибор считывает и суммирует показатели фотоэлектрических панелей. Все аналогичные устройства до этого поставлялись из-за рубежа. Проектные работы по созданию решения длились более года, и в сентябре 2024 года запустили серийное производство на столичном заводе.На данный момент контроллер проходит опытно-промышленную эксплуатацию на солнечной электростанции в Самарской области.По словам генерального директора компании Максима Жовнера, устройство разработано по запросу энергетиков, которые столкнулись с невозможностью заказа новых импортных контроллеров и запчастей к ним. Программное обеспечение устройства сделано под различные типы оборудования. Контроллер "бесшовно" и быстро встает на место зарубежных приборов без доработок. Монтаж контроллера может произвести один человек с помощью базового набора инструментов.Он отметил, что данный прибор хорошо себя зарекомендовал. Уже заказана крупная партия контроллеров, а цена за устройство будет ниже зарубежных аналогов. Также оно имеет ряд преимуществ – оперативная поддержка, своевременное обновление программного обеспечения и наличие складских запасов готовой продукции.Другой московский разработчик "ВИПАКС" наращивает компетенции в производстве систем интеллектуального видеонаблюдения. Таким образом, конструкторское бюро компании занимается разработкой новой версии плат с добавленным функционалом и возможностью подключения различных модулей, таких как ГЛОНАСС и метеостанции, для собственных продуктов. Предприятие активно повышает локализацию производства, снижая зависимость от импортных компонентов следуя курсу импортозамещения.Столица является городом с развитым производством и центром отечественной промышленности. Здесь работают уже свыше 4,5 тысячи предприятий, где трудятся более 750 тысяч специалистов. В городе каждый год открывается около 150 новых производств. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.В Москве реализуется комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также созданы все условия для работы малых, средних и крупных предприятий.
https://ria.ru/20241009/liksutov-1977131813.html
https://ria.ru/20241009/liksutov-1977060831.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977160275_32:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_9373e0e8b0ca8ba6d80e1c3377af3cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, электроника
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, электроника
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Более 130 московских компаний производят электрическое оборудование, обеспечивая тем самым свыше 17 тысяч специалистов рабочими местами, компании активно создают инновации, наращивают объемы производства и выпускают революционные решения при поддержке города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Москва – развитый промышленный центр и флагман технических инноваций России
. Компании применяют передовые производственные решения и создают наукоемкую продукцию. При этом, средняя выручка на одного сотрудника в высокотехнологичных компаниях составляет восемь миллионов рублей, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель в других отраслях", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что активная поддержка Москвы позволяет производителям наращивать объемы выпуска и создавать востребованную продукцию, тем самым повышая технологический суверенитет страны и конкурентоспособность на мировой арене.
Например, столичный производитель электроники "Парус электро" наладил выпуск контроллеров для солнечных электростанций. Прибор считывает и суммирует показатели фотоэлектрических панелей. Все аналогичные устройства до этого поставлялись из-за рубежа. Проектные работы по созданию решения длились более года, и в сентябре 2024 года запустили серийное производство на столичном заводе.
На данный момент контроллер проходит опытно-промышленную эксплуатацию на солнечной электростанции в Самарской области
.
По словам генерального директора компании Максима Жовнера, устройство разработано по запросу энергетиков, которые столкнулись с невозможностью заказа новых импортных контроллеров и запчастей к ним. Программное обеспечение устройства сделано под различные типы оборудования. Контроллер "бесшовно" и быстро встает на место зарубежных приборов без доработок. Монтаж контроллера может произвести один человек с помощью базового набора инструментов.
Он отметил, что данный прибор хорошо себя зарекомендовал. Уже заказана крупная партия контроллеров, а цена за устройство будет ниже зарубежных аналогов. Также оно имеет ряд преимуществ – оперативная поддержка, своевременное обновление программного обеспечения и наличие складских запасов готовой продукции.
Другой московский разработчик "ВИПАКС" наращивает компетенции в производстве систем интеллектуального видеонаблюдения. Таким образом, конструкторское бюро компании занимается разработкой новой версии плат с добавленным функционалом и возможностью подключения различных модулей, таких как ГЛОНАСС и метеостанции, для собственных продуктов. Предприятие активно повышает локализацию производства, снижая зависимость от импортных компонентов следуя курсу импортозамещения.
Столица является городом с развитым производством и центром отечественной промышленности. Здесь работают уже свыше 4,5 тысячи предприятий, где трудятся более 750 тысяч специалистов. В городе каждый год открывается около 150 новых производств. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.
В Москве реализуется комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также созданы все условия для работы малых, средних и крупных предприятий.