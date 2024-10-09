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Фестиваль "Другое Дело" пройдет в Москве 26-27 октября

Фестиваль "Другое Дело" пройдет в Москве 26-27 октября - РИА Новости, 09.10.2024

Фестиваль "Другое Дело" пройдет в Москве 26-27 октября

Хлебозавод и Дизайн завод 26-27 октября превратятся в пространство масштабного фестиваля полезной деятельности и саморазвития проекта "Другое Дело". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:00

2024-10-09T12:00

2024-10-09T12:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 9 окт - пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей". Хлебозавод и Дизайн завод 26-27 октября превратятся в пространство масштабного фестиваля полезной деятельности и саморазвития проекта "Другое Дело".ДД Фест охватит основные направления деятельности проекта и впервые за три года объединит всех участников и партнеров на одной площадке. Фестиваль посетят не менее 10 тысяч участников и более 20 звезд и медиаперсон.Основная концепция фестиваля базируется на трех принципах: открывать новые возможности для реализации, вдохновлять на полезную деятельность и объединять ради общих целей.#Открывать новые возможности – ключевое направление деятельности проекта "Другое Дело" и ДД Феста. Все желающие смогут стать частью большого сообщества проекта и найти возможности для саморазвития и реализации своих талантов.#Вдохновлять на полезную деятельность – саморазвитие возможно только при внутренней мотивации. ДД Фест предложит простые и эффективные способы стать полезным и достигать своих целей.#Объединяться ради общих целей – фестиваль предоставляет уникальную возможность объединить добрые стремления сообщества в помощи ближнему, вдохновить на новые свершения и показать современные инструменты популяризации саморазвития.Пять ключевых направлений объединят программу ДД Феста-2024: спорт, экология, обучение и карьера, волонтерство, культура и творчество.Каждое направление будет представлено на отдельной локации. В "Бойлерной" развернется культурная лаборатория с творческими экспериментами, выставкой народных промыслов, зоной современного искусства и театральными представлениями. В "Котельной" будет все о креативной экологии и том, как вдохнуть новую жизнь во вторсырье. В "Ангаре" гости смогут сыграть в шахматы, принять участие в "открытом микрофоне" с профессиональными спортсменами и насладиться вкусным и полезным питанием. В зоне "Маркет" участники узнают о первой помощи, донорстве костного мозга и о том, как помочь тем, кто нуждается в поддержке. А создать резюме с нуля, поучаствовать в квизах, интерактивных лекциях и фотоконкурсах можно будет в зоне "Куб"."Мы впервые решили отойти от привычных форматов активностей, ведь “Другое Дело” — это больше, чем сервис для выполнения полезных заданий. За три года проект превратился в сообщество неравнодушных людей, которые заряжают его своими идеями и энергией! Это молодежь из 89 регионов России, более 500 партнеров, активисты, волонтеры и более 5 миллионов пользователей. Фестиваль такого масштаба станет тем креативным событием, которое объединит всю команду проекта и расширит рамки его деятельности. В рамках фестиваля мы предусмотрели активности для всех, а насыщенная деловая и развлекательная программы не дадут заскучать. Мы делаем саморазвитие понятным, модным и современным и хотим донести это до тех, кто еще не знает о нашем проекте", — отметил старший координатор по специальным проектам программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Иван Тристан.ДД Фест предложит посетителям три программы: образовательную, полезную и атмосферную. Полезная программа ДД Феста станет одной из основных. В течение двух дней на креативных площадках участники будут совершать добрые поступки. На партнерских стендах запланированы важные и полезные акции: от типирования крови для Федерального регистра доноров костного мозга до помощи бездомным животным и приютам. Партнер фестиваля — Российский Красный Крест — проведет мастер-классы по оказанию первой помощи, а компания Biomed организует мастер-класс по пастоварению, участие в котором обойдется гостям в 100 рублей. Все собранные средства будут отправлены в благотворительный фонд.Также в рамках полезной программы участники смогут в режиме реального времени передать теплые пожелания пациентам хосписа в формате AR-открыток, интегрированных через QR-код, записаться на выездные экологические акции "Мир в твоих руках" или научиться сортировать бытовые отходы.Образовательная программа фестиваля включит десятки мастер-классов, креативных сессий и мастер-майнд встреч. Среди приглашенных спикеров: автор книги "Полезная саморефлексия" Татьяна Степаненко, руководитель отдела международной логистики Biomed Арсений Ушаков, digital-продюсер и основатель агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок.На тренингах образовательной программы гости фестиваля погрузятся в мир виртуальной реальности и искусственного интеллекта с помощью Центра "Профессии будущего". Эксперты Superjob помогут создать качественное резюме за несколько минут. На площадке "Ангар" можно будет попробовать силы в шахматном турнире и освоить танцевальные практики. В "Бойлерной" мастер-классы по живописи проведут специалисты сети "Передвижник". Вместе с компанией Додо каждый сможет создать ароматные свечи из растительного соевого воска, аксессуары из бисера или оригинальные украшения с живыми цветами из УФ-смолы, которые подарят солнечное настроение и привлекут внимание окружающих. Стилисты бренда Emka расскажут о секретах создания модного образа, а эксперты проекта "Сделано в Москве" познакомят гостей фестиваля с индустрией красоты: в рамках модной инсталляции посетители смогут запечатлеть свои стильные образы, а подборка лучших образов будет размещена в социальных сетях проекта.О том, что мы можем сделать, чтобы повлиять на ситуацию с изменением климата, расскажет ведущий экологического проекта Москва 24 "Сортировочная" Георгий Каваносян. Кроме того, на площадке "Котельная" посетители узнают все о переработке вещей и экологической осознанности в потреблении, сделают своими руками экологичные браслеты из чайных пакетиков. Вместе с художником Артуром Пальчиком, который создает креативные полотна культовых личностей из металлических крышек в стиле ресайкл-арт, соберут большую картину из крышек для консервных банок. После мастер-класса картину разыграют среди тех, кто принял участие в ее создании.В программе фестиваля также — иммерсивный спектакль, перформансы по созданию инсталляций, розыгрыши картин и многое другое. Вечером 26 октября выступит ST с концертом, на котором прозвучит трек "Другое Дело", написанный в честь трехлетия проекта. После концерта гости смогут взять автограф и сфотографироваться с артистом. А 27 октября состоится торжественное закрытие фестиваля, на котором выступит певица Асия.Одно из ключевых событий фестиваля — решение практических кейсов от наших партнеров. Более 100 участников из разных регионов страны предложат свои решения задач, стоящих перед представителями бизнеса, государственными компаниями и НКО. Работа будет осуществляться по пяти направлениям: "Экология", "Спорт и ЗОЖ", "Обучение и карьера", "Волонтерство и добрые дела", "Культура и творчество".Например, Российский Красный Крест предложит участникам разработать стратегии продвижения и привлечения внимания к проблемам милосердия и возможностям волонтерства. Благотворительный просветительский фонд "Заповедное посольство" и гости ДД Феста разработают концепции медиаплана для блогеров, чтобы привлечь внимание к особо охраняемым природным территориям, а вместе с фондом "Обнажённые сердца" — информационную кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме аутизма. В рамках кейса от Государственного исторического музея у гостей фестиваля появится возможность создать собственный дизайн линейки сувенирной продукции к выставке "Пушкин. Страницы истории".По результатам решения кейсов жюри выберет пять команд-победителей. Кейсы победивших команд получат уникальный шанс реализации в проектах партнеров. Кроме того, победители и призеры будут награждены памятными призами от Другого Дела и партнеров.Все партнерские активности, лекции и мастер-классы будут взаимосвязаны в рамках геймифицированной программы Другого Дела. Каждый посетитель может вступить в марафон заданий, а за выполнение заданий — получить мерч или баллы Другого Дела, которые можно обменять на ценные призы от партнеров фестиваля. Стать участником марафона можно при входе на территорию ДД Феста или на любой информационной стойке.ДД Фест организован проектом "Другое Дело", который входит в линейку проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" и реализуется на базе социальной сети ВКонтакте. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы