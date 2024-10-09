https://ria.ru/20241009/feodosija-1977151826.html
В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров с нефтепродуктами
В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров с нефтепродуктами - РИА Новости, 09.10.2024
В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров с нефтепродуктами
Пожарным удалось предотвратить возгорание еще двух резервуаров на нефтебазе в Феодосии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:16
2024-10-09T12:16
2024-10-09T12:16
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожарным удалось предотвратить возгорание еще двух резервуаров на нефтебазе в Феодосии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Существовала угроза перехода огня ещё на две емкости с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубических метров каждая, ее пока отбили", - сказал он. По его словам, сейчас горят четыре резервуара на площади 2800 квадратных метров. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
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происшествия, коммерческая недвижимость, феодосия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Феодосия
В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров с нефтепродуктами
В Феодосии удалось предотвратить возгорание еще двух резервуаров на нефтебазе
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожарным удалось предотвратить возгорание еще двух резервуаров на нефтебазе в Феодосии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Существовала угроза перехода огня ещё на две емкости с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубических метров каждая, ее пока отбили", - сказал он.
По его словам, сейчас горят четыре резервуара на площади 2800 квадратных метров.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.