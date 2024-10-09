https://ria.ru/20241009/fasol-1587056296.html

Альтернатива мясу для постящихся и вегетарианцев: чем полезна фасоль

Альтернатива мясу для постящихся и вегетарианцев: чем полезна фасоль - РИА Новости, 09.10.2024

Альтернатива мясу для постящихся и вегетарианцев: чем полезна фасоль

Фасоль – это бобовая культура, богатая витаминами и микроэлементами. В чем ее ценность и вред для организма человека – в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:42

2024-10-09T09:42

2024-10-09T09:42

продукты

перу

европа

центральная америка

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Фасоль – это бобовая культура, богатая витаминами и микроэлементами. В чем ее ценность и вред для организма человека – в материале РИА Новости.Родина и история фасолиПервыми растение семейства Бобовых начали культивировать жители Перу более 7 тысяч лет назад. По всей территории Южной и Центральной Америке плоды распространили индейские торговцы, а в Европу растение привезли испанцы в XV веке.Всего существует около 200 различных сортов фасоли, большая часть из которых съедобна. Плоды растения выглядят как стручки длиной от 6 до 20 см. В них находятся разнообразные по размеру и цвету почковидные семена-бобы, насыщенные множеством полезных веществ.В древности продукт не только употребляли в пищу, но и использовали в косметических целях. Благодаря крахмалистым свойствам из фасоли делали отбеливающую пудру для лица и шеи.Чем полезна фасольВ 100 граммах плодов растения содержится около 21 грамма белка. К слову, в 100 граммах говядины — около 22 граммов белков. Именно поэтому фасоль считается альтернативой мясным продуктам для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Усваивается продукт на 70-80%.Кроме того, фасоль богата микроэлементами (калием, кальцием, серой, магнием, фосфором, железом) и витаминами (В1, В2, В3, В6, С, Е, К и РР), а также незаменимыми аминокислотами. Эти вещества способствуют укреплению иммунитета, предупреждают развитие ряда заболеваний и нормализуют гормональный фон, положительно влияют на репродуктивную функцию.— С возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена — гормона, участвующего в обменных процессах и отвечающего за эмоциональную стабильность. Его дефицит приводит к быстрой утомляемости и раздражительности. Поэтому в меню следует включить пищу, содержащую этот компонент. Фасоль как раз такой и является, — рассказала РИА Новости диетолог Елена Кален.Плоды растения полезны как для здоровья женщин, так и мужчин. Они улучшают эректильную функцию, активируют движение и улучшают качество сперматозоидов, благотворно влияют на мочеполовую систему и помогают восстанавливать функции печени.Когда она опаснаНесмотря на всю пользу, которая несет в себе фасоль, она может нанести и вред здоровью человека.— Не стоит употреблять продукт при индивидуальной непереносимости. Главным аллергеном белой фасоли является белок альбумин, красной — белок лектин, — отметила эксперт.Кроме того, с осторожностью нужно употреблять фасоль людям с колитом, панкреатитом, нефритом, гастритом, язвой желудка, подагрой, а также пожилым.Специалисты не рекомендуют есть продукт перед сном во избежание чувства тяжести в желудке.Как применяют в медицинеПо словам Елены Кален, плоды фасоли считаются диетическим продуктом, их употребление способствует снижению веса. Высокое содержание клетчатки в их составе дают чувство насыщения на длительное время, а различные микроэлементы помогают обмену веществ.Специалисты рекомендуют фасоль для профилактики пиелонефрита, заболеваний кожи и бронхов. Она также повышает иммунитет к кишечным инфекциям и к гриппу, успокаивает нервную систему и препятствует образованию зубного камня. Высокое содержание калия в продукте делает его полезным для пациентов с высоким артериальным давлением и в целом благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.Включение в рацион блюд из бобовых способствует регулированию уровня глюкозы в крови и снижению риска развития сахарного диабета второго типа.Применение в кулинарииВ кухнях многих народов популярны разные виды бобовых, они могут представлять собой гарнир или же быть самостоятельным сытным блюдом. Фаворитом у многих домохозяек является суп из фасоли — красной или белой.В Сети можно найти подробные инструкции, как и сколько варить красную фасоль. В среднем процесс готовки занимает около часа.Фасолевый суп с картофелемИнгредиенты на две порции:Приготовление:Предварительно вымоченную фасоль залить водой и варить около часа.Картофель очистить и нарезать кусочками, а корни петрушки и сельдерея - соломкой или кубиками. Затем измельчить петрушку или укроп. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать.Разогреть сковороду, налить растительное масло, выложить лук и морковь. Обжарить 2-3 минуты и положить нарезанные картофель, корни петрушки и сельдерея. После всыпать соль, перец и зелень, полученную массу отправить к фасоли.Варить суп следует на небольшом огне под крышкой до готовности картофеля (около 20 минут). Отдельно можно подать гренки из белого хлеба.Фасоль тушеная с грибамиИнгредиенты:Приготовление:Предварительно вымоченную фасоль залить свежей водой и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь и варить около 1-1,5 часов. Затем слить навар в миску и сохранить для дальнейшего использования.Лук нарезать кубиками, а морковь - тонкой соломкой или же натереть ее на крупной терке. Грибы нашинковать тонкими пластинками или небольшими кусочками.Разогреть сковороду, налить растительное масло, после выложить лук, грибы и морковь. Тушить на небольшом огне, помешивая, 7-8 минут. Затем добавить томатную пасту, фасоль, посолить, поперчить по вкусу, и перемешать.Полученную массу залить оставленным наваром так, чтобы фасоль была покрыта жидкостью. Тушить блюдо на маленьком огне под крышкой 20 минут, а после снять с плиты и дать настояться 20 минут.Можно подавать как горячим, так и холодным.Как выбрать и хранитьБелая или красная фасоль продаются в сухом виде или консервированными. Плоды могут быть мелкими или крупными, плоскими или цилиндрическими, но при этом должны иметь цельную оболочку без повреждений и поражения вредителями.В сухом виде продукт может храниться около двух лет. Банки консервированной фасоли и пакетированную сухую фасоль держат в темном сухом месте. Срок годности должен быть указан на упаковке.Как правильно употреблятьУпотреблять в пищу сырую фасоль нельзя, так как она содержит в своем составе фазин и фазеолунатин. Это токсины, грозящие отравлением. Для их нейтрализации бобовые вымачивают на протяжении 4-8 часов, а после варят до готовности в подсоленной воде. При этом, термическая обработка, так же как и консервация, сохраняет почти все полезные свойства продукта.Специалисты рекомендует употреблять его не менее 1-2 раз в неделю. Оптимальное количество в день – 300 граммов, однако стоит учитывать индивидуальные особенности организма.Калорийность сухой красной или белой фасоли составляет 265 ккал на 100 грамм продукта.

https://ria.ru/20201122/ves-1585798073.html

https://rsport.ria.ru/20201122/zhivot-1585778953.html

https://rsport.ria.ru/20201008/kaltsiy-1578898639.html

https://radiosputnik.ru/20200409/1569788948.html

https://ria.ru/20240319/fasol-1783533500.html

перу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, перу, европа, центральная америка, здоровый образ жизни (зож)