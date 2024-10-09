https://ria.ru/20241009/es-1977128419.html

ЕС опубликовал решение по новому режиму антироссийских санкций

ЕС опубликовал решение по новому режиму антироссийских санкций - РИА Новости, 09.10.2024

ЕС опубликовал решение по новому режиму антироссийских санкций

Евросоюз в среду опубликовал в своём официальном журнале решение о введении в действие нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:02

2024-10-09T11:02

2024-10-09T11:02

россия

украина

москва

дмитрий песков

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Евросоюз в среду опубликовал в своём официальном журнале решение о введении в действие нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", оно вступает в силу на следующий день после публикации, следует из документа. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран". В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. "Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Евросоюза", - говорится в документе, размещённом в официальном журнале ЕС. Пока речь идёт только о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные списки". В Совете ЕС ранее сообщали, что, под "гибридные угрозы", за которые планируется вводить ограничения в рамках этого режима, будут попадать "подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов, угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественную важность, или критической инфраструктуры, использование скоординированной дезинформации, манипулирование информацией, вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия". Теперь государства-члены и Еврокомиссия могут предлагать свои списки фигурантов для санкционных ограничений. В настоящий момент "Приложение 1" санкционного режима не содержит фамилий или названий попадающих под ограничения фигурантов санкций. Планируется, что такие списки впоследствии будут пересматривать ежегодно. С инициативой создания нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом" ранее выступили лидеры стран Евросоюза. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20241008/sanktsii-1976970506.html

https://ria.ru/20241008/aliev-1977059027.html

https://ria.ru/20241008/sanktsii-1977061020.html

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россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии