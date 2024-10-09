https://ria.ru/20241009/ekaterinburg-1977158460.html

В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО

В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО - РИА Новости, 09.10.2024

В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО

Первый камень соборной мечети, которую назовут в честь героев СВО, заложен в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:42

2024-10-09T12:42

2024-10-09T12:43

религия

альбир крганов

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Первый камень соборной мечети, которую назовут в честь героев СВО, заложен в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Первый камень в основание новой мечети заложили на выезде из Екатеринбурга со стороны Серовского тракта – на территории Шувакишского лесопарка. В церемонии приняли участие глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, муфтии регионов, участники специальной военной операции мусульманского вероисповедания, представители Екатеринбургской митрополии, а также прихожане уральских мечетей. "Сегодня мы собрались здесь, в Екатеринбурге, и принимаем участие в богоугодном деле – в закладке камня строительства комплекса мечети, посвященной военнослужащим... Россия во главе нашего руководителя и национального лидера громко заявила миру о том, что так жить нельзя: что международное право не работает, что нет уважения к культурам других народов, что жестко навязываются чуждые для нас либеральные, сатанистские идеологии. Вот почему важно строить храмы в стране, чтобы мы не теряли свои корни, чтобы мы понимали жизнь", – сказал присутствующим Крганов. Он отметил, что в Екатеринбурге всего две-три мечети, остальные – скромные молельные комнаты. Уже после церемонии религиозный деятель рассказал журналистам, что стройка, возможно, продлится порядка трех-пяти лет. "Возможности скромные, но стараться будем, первый этап – это будет маленький молельный домик. У нас уже есть желающие помочь в строительстве", – добавил Крганов. Ранее председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин сообщил РИА Новости, что новая мечеть будет рассчитана на несколько сотен верующих, по его словам, проект станет не только памятником в честь героев, но и символом стойкости и веры в будущее.

https://ria.ru/20240725/dagestan-1962039883.html

https://ria.ru/20240508/pamyatnik-1944604958.html

екатеринбург

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альбир крганов, екатеринбург