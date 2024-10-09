Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:42 09.10.2024 (обновлено: 12:43 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ekaterinburg-1977158460.html
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО - РИА Новости, 09.10.2024
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО
Первый камень соборной мечети, которую назовут в честь героев СВО, заложен в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:42
2024-10-09T12:43
религия
альбир крганов
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977157809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f6db2e536b363b5775299ad34a14771.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Первый камень соборной мечети, которую назовут в честь героев СВО, заложен в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Первый камень в основание новой мечети заложили на выезде из Екатеринбурга со стороны Серовского тракта – на территории Шувакишского лесопарка. В церемонии приняли участие глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, муфтии регионов, участники специальной военной операции мусульманского вероисповедания, представители Екатеринбургской митрополии, а также прихожане уральских мечетей. "Сегодня мы собрались здесь, в Екатеринбурге, и принимаем участие в богоугодном деле – в закладке камня строительства комплекса мечети, посвященной военнослужащим... Россия во главе нашего руководителя и национального лидера громко заявила миру о том, что так жить нельзя: что международное право не работает, что нет уважения к культурам других народов, что жестко навязываются чуждые для нас либеральные, сатанистские идеологии. Вот почему важно строить храмы в стране, чтобы мы не теряли свои корни, чтобы мы понимали жизнь", – сказал присутствующим Крганов. Он отметил, что в Екатеринбурге всего две-три мечети, остальные – скромные молельные комнаты. Уже после церемонии религиозный деятель рассказал журналистам, что стройка, возможно, продлится порядка трех-пяти лет. "Возможности скромные, но стараться будем, первый этап – это будет маленький молельный домик. У нас уже есть желающие помочь в строительстве", – добавил Крганов. Ранее председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин сообщил РИА Новости, что новая мечеть будет рассчитана на несколько сотен верующих, по его словам, проект станет не только памятником в честь героев, но и символом стойкости и веры в будущее.
https://ria.ru/20240725/dagestan-1962039883.html
https://ria.ru/20240508/pamyatnik-1944604958.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977157809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d4f619361fcb6a4a7af88af25d45064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
альбир крганов, екатеринбург
Религия, Альбир Крганов, Екатеринбург
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО

В Екатеринбурге заложили первый камень соборной мечети в честь героев СВО

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкЗакладка первого камня в основание Мусульманского комплекса в Екатеринбурге
Закладка первого камня в основание Мусульманского комплекса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Закладка первого камня в основание Мусульманского комплекса в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Первый камень соборной мечети, которую назовут в честь героев СВО, заложен в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Первый камень в основание новой мечети заложили на выезде из Екатеринбурга со стороны Серовского тракта – на территории Шувакишского лесопарка. В церемонии приняли участие глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, муфтии регионов, участники специальной военной операции мусульманского вероисповедания, представители Екатеринбургской митрополии, а также прихожане уральских мечетей.
Махачкала - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Дагестане установят памятник участникам СВО с музеем
25 июля, 20:42
"Сегодня мы собрались здесь, в Екатеринбурге, и принимаем участие в богоугодном деле – в закладке камня строительства комплекса мечети, посвященной военнослужащим... Россия во главе нашего руководителя и национального лидера громко заявила миру о том, что так жить нельзя: что международное право не работает, что нет уважения к культурам других народов, что жестко навязываются чуждые для нас либеральные, сатанистские идеологии. Вот почему важно строить храмы в стране, чтобы мы не теряли свои корни, чтобы мы понимали жизнь", – сказал присутствующим Крганов.
Он отметил, что в Екатеринбурге всего две-три мечети, остальные – скромные молельные комнаты. Уже после церемонии религиозный деятель рассказал журналистам, что стройка, возможно, продлится порядка трех-пяти лет.
"Возможности скромные, но стараться будем, первый этап – это будет маленький молельный домик. У нас уже есть желающие помочь в строительстве", – добавил Крганов.
Ранее председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин сообщил РИА Новости, что новая мечеть будет рассчитана на несколько сотен верующих, по его словам, проект станет не только памятником в честь героев, но и символом стойкости и веры в будущее.
Сочи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Сочи открыли памятник погибшим во время СВО
8 мая, 10:27
 
РелигияАльбир КргановЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала