https://ria.ru/20241009/ekaterinburg-1977158460.html
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО - РИА Новости, 09.10.2024
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО
Первый камень соборной мечети, которую назовут в честь героев СВО, заложен в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:42
2024-10-09T12:42
2024-10-09T12:43
религия
альбир крганов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Первый камень соборной мечети, которую назовут в честь героев СВО, заложен в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Первый камень в основание новой мечети заложили на выезде из Екатеринбурга со стороны Серовского тракта – на территории Шувакишского лесопарка. В церемонии приняли участие глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, муфтии регионов, участники специальной военной операции мусульманского вероисповедания, представители Екатеринбургской митрополии, а также прихожане уральских мечетей. "Сегодня мы собрались здесь, в Екатеринбурге, и принимаем участие в богоугодном деле – в закладке камня строительства комплекса мечети, посвященной военнослужащим... Россия во главе нашего руководителя и национального лидера громко заявила миру о том, что так жить нельзя: что международное право не работает, что нет уважения к культурам других народов, что жестко навязываются чуждые для нас либеральные, сатанистские идеологии. Вот почему важно строить храмы в стране, чтобы мы не теряли свои корни, чтобы мы понимали жизнь", – сказал присутствующим Крганов. Он отметил, что в Екатеринбурге всего две-три мечети, остальные – скромные молельные комнаты. Уже после церемонии религиозный деятель рассказал журналистам, что стройка, возможно, продлится порядка трех-пяти лет. "Возможности скромные, но стараться будем, первый этап – это будет маленький молельный домик. У нас уже есть желающие помочь в строительстве", – добавил Крганов. Ранее председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин сообщил РИА Новости, что новая мечеть будет рассчитана на несколько сотен верующих, по его словам, проект станет не только памятником в честь героев, но и символом стойкости и веры в будущее.
https://ria.ru/20240725/dagestan-1962039883.html
https://ria.ru/20240508/pamyatnik-1944604958.html
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альбир крганов, екатеринбург
Религия, Альбир Крганов, Екатеринбург
В Екатеринбурге построят соборную мечеть в честь героев СВО
В Екатеринбурге заложили первый камень соборной мечети в честь героев СВО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Первый камень соборной мечети, которую назовут в честь героев СВО, заложен в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Первый камень в основание новой мечети заложили на выезде из Екатеринбурга со стороны Серовского тракта – на территории Шувакишского лесопарка. В церемонии приняли участие глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов
, муфтии регионов, участники специальной военной операции мусульманского вероисповедания, представители Екатеринбургской митрополии, а также прихожане уральских мечетей.
"Сегодня мы собрались здесь, в Екатеринбурге, и принимаем участие в богоугодном деле – в закладке камня строительства комплекса мечети, посвященной военнослужащим... Россия во главе нашего руководителя и национального лидера громко заявила миру о том, что так жить нельзя: что международное право не работает, что нет уважения к культурам других народов, что жестко навязываются чуждые для нас либеральные, сатанистские идеологии. Вот почему важно строить храмы в стране, чтобы мы не теряли свои корни, чтобы мы понимали жизнь", – сказал присутствующим Крганов.
Он отметил, что в Екатеринбурге всего две-три мечети, остальные – скромные молельные комнаты. Уже после церемонии религиозный деятель рассказал журналистам, что стройка, возможно, продлится порядка трех-пяти лет.
"Возможности скромные, но стараться будем, первый этап – это будет маленький молельный домик. У нас уже есть желающие помочь в строительстве", – добавил Крганов.
Ранее председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин сообщил РИА Новости, что новая мечеть будет рассчитана на несколько сотен верующих, по его словам, проект станет не только памятником в честь героев, но и символом стойкости и веры в будущее.