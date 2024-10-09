https://ria.ru/20241009/efimov-1977251900.html

Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу

Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу - РИА Новости, 09.10.2024

Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу

Образовательный комплекс, состоящий из детского сада на 225 мест и школы на 450 учеников, построят в Коммунарке в Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:03

2024-10-09T17:03

2024-10-09T17:03

коммунарка (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

мосгосстройнадзор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Образовательный комплекс, состоящий из детского сада на 225 мест и школы на 450 учеников, построят в Коммунарке в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, власти города заключили договор участия о развитии инфраструктуры с девелопером ФСК. Образовательный центр построят по адресу: квартал 70, земельный участок 78/3."Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После завершения строительства инвестор передаст его в столичную систему образования", – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проект будет реализован в рамках ЖК "1-й Саларьевский", добавил он.Трехэтажное здание общей площадью 14 тысяч квадратных метров займет 1,5 гектара земли. Его отделку выполнят с сохранением единой колористической схемы."Для школьных и дошкольных отделений предусмотрят отдельные входные группы. В составе комплекса, помимо групповых ячеек детского сада и учебных кабинетов школы, оборудуют спортивные помещения, медицинский кабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне создадут спортивные площадки, беговую дорожку длиной 60 метров и место для прыжков в длину", – добавил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.Рядом с объектом будут спортивная и хозяйственная зоны, пространства для отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.Разрешение на строительство образовательного комплекса Мосгосстройнадзор выдал в начале сентября текущего года.

https://ria.ru/20241009/efimov-1977096302.html

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, мосгосстройнадзор