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Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу - РИА Новости, 09.10.2024
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17:03 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/efimov-1977251900.html
Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу
Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу - РИА Новости, 09.10.2024
Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу
Образовательный комплекс, состоящий из детского сада на 225 мест и школы на 450 учеников, построят в Коммунарке в Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:03
2024-10-09T17:03
коммунарка (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
мосгосстройнадзор
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Образовательный комплекс, состоящий из детского сада на 225 мест и школы на 450 учеников, построят в Коммунарке в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, власти города заключили договор участия о развитии инфраструктуры с девелопером ФСК. Образовательный центр построят по адресу: квартал 70, земельный участок 78/3."Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После завершения строительства инвестор передаст его в столичную систему образования", – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проект будет реализован в рамках ЖК "1-й Саларьевский", добавил он.Трехэтажное здание общей площадью 14 тысяч квадратных метров займет 1,5 гектара земли. Его отделку выполнят с сохранением единой колористической схемы."Для школьных и дошкольных отделений предусмотрят отдельные входные группы. В составе комплекса, помимо групповых ячеек детского сада и учебных кабинетов школы, оборудуют спортивные помещения, медицинский кабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне создадут спортивные площадки, беговую дорожку длиной 60 метров и место для прыжков в длину", – добавил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.Рядом с объектом будут спортивная и хозяйственная зоны, пространства для отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.Разрешение на строительство образовательного комплекса Мосгосстройнадзор выдал в начале сентября текущего года.
https://ria.ru/20241009/efimov-1977096302.html
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коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, мосгосстройнадзор
Коммунарка (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Мосгосстройнадзор

Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Образовательный комплекс, состоящий из детского сада на 225 мест и школы на 450 учеников, построят в Коммунарке в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, власти города заключили договор участия о развитии инфраструктуры с девелопером ФСК. Образовательный центр построят по адресу: квартал 70, земельный участок 78/3.
"Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После завершения строительства инвестор передаст его в столичную систему образования", – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Проект будет реализован в рамках ЖК "1-й Саларьевский", добавил он.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Трехэтажное здание общей площадью 14 тысяч квадратных метров займет 1,5 гектара земли. Его отделку выполнят с сохранением единой колористической схемы.
"Для школьных и дошкольных отделений предусмотрят отдельные входные группы. В составе комплекса, помимо групповых ячеек детского сада и учебных кабинетов школы, оборудуют спортивные помещения, медицинский кабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне создадут спортивные площадки, беговую дорожку длиной 60 метров и место для прыжков в длину", – добавил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.
Рядом с объектом будут спортивная и хозяйственная зоны, пространства для отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.
Разрешение на строительство образовательного комплекса Мосгосстройнадзор выдал в начале сентября текущего года.
 
Коммунарка (Москва)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийМосгосстройнадзор
 
 
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