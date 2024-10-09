https://ria.ru/20241009/efimov-1977042341.html

Ефимов: власти Москвы утвердили в сентябре три проекта КРТ

Ефимов: власти Москвы утвердили в сентябре три проекта КРТ - РИА Новости, 09.10.2024

Ефимов: власти Москвы утвердили в сентябре три проекта КРТ

Власти Москвы утвердили в сентябре три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:08

2024-10-09T09:08

2024-10-09T09:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Власти Москвы утвердили в сентябре три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на востоке, северо-востоке и юге города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, всего застроить планируется 9 гектаров земли. Площадку в Ивановском выставят на торги. Редевелопмент земли в Нагатино-Садовниках осуществит ее правообладатель, а реорганизацией территории в районах Свиблово и Ростокино займется оператор КРТ."По ним планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,1 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 2,6 тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Реализация проектов, как отметил заммэра, потребует от четырех до пяти лет.В рамках трех проектов возведут жилье и деловые объекты. "В общей сложности там появится 122,8 тысячи квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации, а также 106 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая подстанцию скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницы", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.В настоящее время в Москве проекты КРТ затрагивают территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241005/efimov-1976424569.html

https://ria.ru/20240928/efimov-1975141115.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)