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Ефимов: власти Москвы утвердили в сентябре три проекта КРТ
Ефимов: власти Москвы утвердили в сентябре три проекта КРТ - РИА Новости, 09.10.2024
Ефимов: власти Москвы утвердили в сентябре три проекта КРТ
Власти Москвы утвердили в сентябре три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:08
2024-10-09T09:08
2024-10-09T09:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Власти Москвы утвердили в сентябре три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на востоке, северо-востоке и юге города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, всего застроить планируется 9 гектаров земли. Площадку в Ивановском выставят на торги. Редевелопмент земли в Нагатино-Садовниках осуществит ее правообладатель, а реорганизацией территории в районах Свиблово и Ростокино займется оператор КРТ."По ним планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,1 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 2,6 тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Реализация проектов, как отметил заммэра, потребует от четырех до пяти лет.В рамках трех проектов возведут жилье и деловые объекты. "В общей сложности там появится 122,8 тысячи квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации, а также 106 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая подстанцию скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницы", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.В настоящее время в Москве проекты КРТ затрагивают территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20241005/efimov-1976424569.html
https://ria.ru/20240928/efimov-1975141115.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Власти Москвы утвердили в сентябре три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на востоке, северо-востоке и юге города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, всего застроить планируется 9 гектаров земли. Площадку в Ивановском выставят на торги. Редевелопмент земли в Нагатино-Садовниках осуществит ее правообладатель, а реорганизацией территории в районах Свиблово и Ростокино займется оператор КРТ.
"По ним планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,1 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 2,6 тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Реализация проектов, как отметил заммэра, потребует от четырех до пяти лет.
В рамках трех проектов возведут жилье и деловые объекты. "В общей сложности там появится 122,8 тысячи квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации, а также 106 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая подстанцию скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницы", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
В настоящее время в Москве проекты КРТ затрагивают территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.