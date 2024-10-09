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В Подмосковье сократилось количество ДТП на 4% за год

В Подмосковье сократилось количество ДТП на 4% за год - РИА Новости, 09.10.2024

В Подмосковье сократилось количество ДТП на 4% за год

Более 2,8 тысячи дорожных аварий с погибшими и пострадавшими зарегистрировали в Подмосковье с начала 2024 года. Этот показатель на 4% ниже по сравнению с... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:21

2024-10-09T15:21

2024-10-09T15:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Более 2,8 тысячи дорожных аварий с погибшими и пострадавшими зарегистрировали в Подмосковье с начала 2024 года. Этот показатель на 4% ниже по сравнению с данными аналогичного периода 2023-го, сообщил 360.ru.Как рассказал зампред регионального правительства Алексей Гержик, также уменьшилось и количество жертв ДТП – на 7%, получивших травмы – на 6%. Самыми распространенными видами происшествий стали столкновения и наезды на пешеходов.Для повышения уровня безопасности в осенний период водителям советуют проверять состояние шин, аккумулятора и фар. Кроме того, необходимо уделять особое внимание чистоте лобового стекла.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)