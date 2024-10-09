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В Подмосковье сократилось количество ДТП на 4% за год - РИА Новости, 09.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:21 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/dtp-1977223737.html
В Подмосковье сократилось количество ДТП на 4% за год
В Подмосковье сократилось количество ДТП на 4% за год - РИА Новости, 09.10.2024
В Подмосковье сократилось количество ДТП на 4% за год
Более 2,8 тысячи дорожных аварий с погибшими и пострадавшими зарегистрировали в Подмосковье с начала 2024 года. Этот показатель на 4% ниже по сравнению с... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:21
2024-10-09T15:21
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Более 2,8 тысячи дорожных аварий с погибшими и пострадавшими зарегистрировали в Подмосковье с начала 2024 года. Этот показатель на 4% ниже по сравнению с данными аналогичного периода 2023-го, сообщил 360.ru.Как рассказал зампред регионального правительства Алексей Гержик, также уменьшилось и количество жертв ДТП – на 7%, получивших травмы – на 6%. Самыми распространенными видами происшествий стали столкновения и наезды на пешеходов.Для повышения уровня безопасности в осенний период водителям советуют проверять состояние шин, аккумулятора и фар. Кроме того, необходимо уделять особое внимание чистоте лобового стекла.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье сократилось количество ДТП на 4% за год

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногие водители предпочитают вызывать на место инспекторов ДПС даже при минимальных повреждениях авто.
Многие водители предпочитают вызывать на место инспекторов ДПС даже при минимальных повреждениях авто. - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Более 2,8 тысячи дорожных аварий с погибшими и пострадавшими зарегистрировали в Подмосковье с начала 2024 года. Этот показатель на 4% ниже по сравнению с данными аналогичного периода 2023-го, сообщил 360.ru.
Как рассказал зампред регионального правительства Алексей Гержик, также уменьшилось и количество жертв ДТП – на 7%, получивших травмы – на 6%. Самыми распространенными видами происшествий стали столкновения и наезды на пешеходов.
Для повышения уровня безопасности в осенний период водителям советуют проверять состояние шин, аккумулятора и фар. Кроме того, необходимо уделять особое внимание чистоте лобового стекла.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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