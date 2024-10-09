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В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2 - РИА Новости, 09.10.2024
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13:44 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/dtp-1977181344.html
В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2
В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2 - РИА Новости, 09.10.2024
В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2
Водитель грузовика арестован после ДТП в Серпухове, в котором погибли трое, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:44
2024-10-09T13:44
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Водитель грузовика арестован после ДТП в Серпухове, в котором погибли трое, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. В понедельник на 103-м километре автодороги трассы М-2 в подмосковном Серпухове произошло массовое ДТП, погибли три человека, еще трое получили ранения. По данному факту было возбуждено два уголовных дела: о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (против водителя, расследуется МВД) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (расследуется СК). "По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России "Серпуховское" мужчине 1979 года рождения, управлявшему грузовым автомобилем и совершившему массовое ДТП, в результате которого погибло три человека, Серпуховским городским судом избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком по 6 декабря текущего года", – сказала Петрова.
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серпухов
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2

Водителя грузовика арестовали после ДТП в Серпухове, где погибли три человека

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
Место ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Водитель грузовика арестован после ДТП в Серпухове, в котором погибли трое, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В понедельник на 103-м километре автодороги трассы М-2 в подмосковном Серпухове произошло массовое ДТП, погибли три человека, еще трое получили ранения. По данному факту было возбуждено два уголовных дела: о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (против водителя, расследуется МВД) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (расследуется СК).
"По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России "Серпуховское" мужчине 1979 года рождения, управлявшему грузовым автомобилем и совершившему массовое ДТП, в результате которого погибло три человека, Серпуховским городским судом избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком по 6 декабря текущего года", – сказала Петрова.
Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
7 октября, 16:46
 
ПроисшествияСерпуховРоссияМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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