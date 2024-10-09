https://ria.ru/20241009/dtp-1977181344.html
В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2
В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2 - РИА Новости, 09.10.2024
В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2
Водитель грузовика арестован после ДТП в Серпухове, в котором погибли трое, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:44
2024-10-09T13:44
2024-10-09T13:44
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Водитель грузовика арестован после ДТП в Серпухове, в котором погибли трое, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. В понедельник на 103-м километре автодороги трассы М-2 в подмосковном Серпухове произошло массовое ДТП, погибли три человека, еще трое получили ранения. По данному факту было возбуждено два уголовных дела: о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (против водителя, расследуется МВД) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (расследуется СК). "По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России "Серпуховское" мужчине 1979 года рождения, управлявшему грузовым автомобилем и совершившему массовое ДТП, в результате которого погибло три человека, Серпуховским городским судом избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком по 6 декабря текущего года", – сказала Петрова.
https://ria.ru/20241007/avariya-1976809226.html
серпухов
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали водителя грузовика после ДТП на трассе М-2
Водителя грузовика арестовали после ДТП в Серпухове, где погибли три человека