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Тишковец: в Подмосковье в среду ожидается кратковременный дождь - РИА Новости, 09.10.2024
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16:22 09.10.2024 (обновлено: 17:23 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/dozhd--1977229887.html
Тишковец: в Подмосковье в среду ожидается кратковременный дождь
Тишковец: в Подмосковье в среду ожидается кратковременный дождь - РИА Новости, 09.10.2024
Тишковец: в Подмосковье в среду ожидается кратковременный дождь
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:22
2024-10-09T17:23
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что за минувшую ночь в Москве воздух остыл до плюс 7,1 градуса, сейчас в столице столько же, а по области – от плюс 4 градусов - на севере и до плюс 11 градусов - на юге. Местами идет дождь и морось, влажность воздуха - 95%, видимость - 6 километров. Ветер дует северно-западный со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 745,1 миллиметра ртутного столба."Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона… Ожидается преобладание облачной погоды, преимущественно в первой половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в столице плюс 7 – плюс 10 градусов, по области плюс 6 – плюс 11", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, порывистый со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.По словам синоптика, в четверг инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, а в облаках могут появится просветы. Ближайшей ночью в Москве будет плюс 5 – плюс 7 градусов, по области плюс 2 – плюс 7 градусов, в четверг днем - до плюс 12 градусов, что на градус выше многолетней нормы.
РИА Новости
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евгений тишковец
Евгений Тишковец

Тишковец: в Подмосковье в среду ожидается кратковременный дождь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь на улице
Дождь на улице - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик добавил, что за минувшую ночь в Москве воздух остыл до плюс 7,1 градуса, сейчас в столице столько же, а по области – от плюс 4 градусов - на севере и до плюс 11 градусов - на юге. Местами идет дождь и морось, влажность воздуха - 95%, видимость - 6 километров. Ветер дует северно-западный со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 745,1 миллиметра ртутного столба.
"Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона… Ожидается преобладание облачной погоды, преимущественно в первой половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в столице плюс 7 – плюс 10 градусов, по области плюс 6 – плюс 11", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, порывистый со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
По словам синоптика, в четверг инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, а в облаках могут появится просветы. Ближайшей ночью в Москве будет плюс 5 – плюс 7 градусов, по области плюс 2 – плюс 7 градусов, в четверг днем - до плюс 12 градусов, что на градус выше многолетней нормы.
 
Евгений Тишковец
 
 
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