https://ria.ru/20241009/dom-1977229263.html

Украинские войска обстреляли жилой дом в Донецке

Украинские войска обстреляли жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские войска обстреляли жилой дом в Донецке

Украинские военные применили натовскую артиллерию при обстреле многоквартирного дома в Донецке, рассказал журналистам представитель Следственного комитета... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:44

2024-10-09T15:44

2024-10-09T16:26

специальная военная операция на украине

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происшествия

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские военные применили натовскую артиллерию при обстреле многоквартирного дома в Донецке, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от артиллерийского снаряда, предположительно натовского образца. Осколки и фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - сказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд разорвался сегодня утром вблизи дома по улице Петровского. В результате частично разрушена квартира на первом этаже, повреждено остекление дома и еще по меньшей мере два гражданских автомобиля. Поражающие элементы разлетелись по всей разрушенной квартире. Ее хозяйка рассказала, что пострадать могла вся семья, если бы в момент обстрела они были дома. "Хорошо, что моих детей и моих внуков не было. Что бы это было, если бы они были здесь, я бы плакала всю жизнь. Внучке 16 лет, и дочка моя здесь. Вот они вот на этом диване спали", - поделилась Антонина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Многоквартирный дом в Донецке после обстрела ВСУ Украинские военные применили натовскую артиллерию при обстреле многоквартирного дома в Донецке, рассказал представитель СК. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд разорвался сегодня утром вблизи дома по улице Петровского. В результате частично разрушена квартира на первом этаже, повреждено остекление дома. 2024-10-09T15:44 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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