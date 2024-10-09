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Украинские войска обстреляли жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 09.10.2024 (обновлено: 16:26 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/dom-1977229263.html
Украинские войска обстреляли жилой дом в Донецке
Украинские войска обстреляли жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские войска обстреляли жилой дом в Донецке
Украинские военные применили натовскую артиллерию при обстреле многоквартирного дома в Донецке, рассказал журналистам представитель Следственного комитета... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:44
2024-10-09T16:26
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские военные применили натовскую артиллерию при обстреле многоквартирного дома в Донецке, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от артиллерийского снаряда, предположительно натовского образца. Осколки и фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - сказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд разорвался сегодня утром вблизи дома по улице Петровского. В результате частично разрушена квартира на первом этаже, повреждено остекление дома и еще по меньшей мере два гражданских автомобиля. Поражающие элементы разлетелись по всей разрушенной квартире. Ее хозяйка рассказала, что пострадать могла вся семья, если бы в момент обстрела они были дома. "Хорошо, что моих детей и моих внуков не было. Что бы это было, если бы они были здесь, я бы плакала всю жизнь. Внучке 16 лет, и дочка моя здесь. Вот они вот на этом диване спали", - поделилась Антонина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Многоквартирный дом в Донецке после обстрела ВСУ
Украинские военные применили натовскую артиллерию при обстреле многоквартирного дома в Донецке, рассказал представитель СК. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд разорвался сегодня утром вблизи дома по улице Петровского. В результате частично разрушена квартира на первом этаже, повреждено остекление дома.
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донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
Украинские войска обстреляли жилой дом в Донецке

СК: ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, повреждена квартира

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские военные применили натовскую артиллерию при обстреле многоквартирного дома в Донецке, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России.
"В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от артиллерийского снаряда, предположительно натовского образца. Осколки и фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд разорвался сегодня утром вблизи дома по улице Петровского. В результате частично разрушена квартира на первом этаже, повреждено остекление дома и еще по меньшей мере два гражданских автомобиля.
Поражающие элементы разлетелись по всей разрушенной квартире. Ее хозяйка рассказала, что пострадать могла вся семья, если бы в момент обстрела они были дома.
"Хорошо, что моих детей и моих внуков не было. Что бы это было, если бы они были здесь, я бы плакала всю жизнь. Внучке 16 лет, и дочка моя здесь. Вот они вот на этом диване спали", - поделилась Антонина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествия
 
 
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