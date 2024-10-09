https://ria.ru/20241009/dnr-1977125592.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска утром несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:55
2024-10-09T10:55
2024-10-09T10:55
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска утром несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", -говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В 9.05 мск обстрел возобновился и за последующие 50 минут по указанному району было выпущено еще восемь снарядов такого же калибра. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, петровский район, донецк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку одиннадцать кассетных снарядов