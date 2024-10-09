Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремела вторая за сутки серия взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вторая за сутки серия взрывов прогремела в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду "Общественное" сообщило о серии взрывов в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в шести областях Украины, в том числе Днепропетровской.
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"В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.41 мск, воздушная тревога по-прежнему звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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