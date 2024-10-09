https://ria.ru/20241009/dnepropetrovsk-1977150508.html

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Днепропетровске - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Днепропетровске

Вторая за сутки серия взрывов прогремела в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:09

2024-10-09T12:09

2024-10-09T12:09

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вторая за сутки серия взрывов прогремела в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду "Общественное" сообщило о серии взрывов в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в шести областях Украины, в том числе Днепропетровской. "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.41 мск, воздушная тревога по-прежнему звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, украина, россия, вооруженные силы украины