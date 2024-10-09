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Десантники уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

Десантники уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости, 09.10.2024

Десантники уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

Расчет артиллеристов-десантников гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T05:31

2024-10-09T05:31

2024-10-09T05:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет артиллеристов-десантников гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр", выполняя огневую задачу, уничтожил пункт управления украинским подразделением на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты гаубиц оборудовали закрытые огневые позиции для поражения целей. Работа артиллеристов-десантников проходит в тесном взаимодействии с расчётами беспилотной летательной авиации. Операторы дронов-разведчиков обнаруживают замаскированные укрытия, боевую технику, либо местонахождение личного состава ВСУ и передают их командованию, после чего координаты целей поступают артиллеристам. Стрельба ведется на дальности до 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами. Артиллеристы ВДВ работают круглосуточно. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут. Скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту. Артиллеристы-десантники выполняют задачи по уничтожению бронетехники, артиллерийских и минометных расчетов ВСУ, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html

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херсонская область , безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии