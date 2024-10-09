https://ria.ru/20241009/diskord-1977239982.html
Discord все еще распространяет запрещенную информацию, заявили в Госдуме
Discord все еще распространяет запрещенную информацию, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.10.2024
Discord все еще распространяет запрещенную информацию, заявили в Госдуме
Discord по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, рассказал глава комитета ГД по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:18
2024-10-09T16:18
2024-10-09T16:18
технологии
россия
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Discord по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, рассказал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Накануне доступ к мессенджеру Discord был ограничен в России в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор. "Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России. Все образовательные функции Discord планируется заменить нашими отечественным сервисами, поскольку уникальных функций там нет", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что мессенджер Discord по сути своей сейчас – это анонимное сообщество, хотя изначально он был создан для использования в онлайн-играх, но со временем стал активно применяться мошенниками. "Благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности создает полный отказ его владельцев от подтверждения сведений о номере телефона пользователя при регистрации в соответствии с требованиями российского законодательства. Как и в даркнете, анонимность, увы, гарантирует преступникам безнаказанность", - добавил парламентарий. По мнению Хинштейна, Discord - яркий пример цифровой угрозы для детской аудитории в интернете. "Сеть наиболее популярна у геймеров - детей и подростков. Этим пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в "закладчики" наркотиков, внушая им нормальность их употребления. Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. Не редки и случаи домогательств, склонения детей к сексуальным, в т.ч. нетрадиционным отношениям", - заключил депутат. -0-
https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Discord все еще распространяет запрещенную информацию, заявили в Госдуме
Хинштейн: Discord по-прежнему распространяет запрещенную информацию
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Discord по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, рассказал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн
.
Накануне доступ к мессенджеру Discord был ограничен в России в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор.
"Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России. Все образовательные функции Discord планируется заменить нашими отечественным сервисами, поскольку уникальных функций там нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мессенджер Discord по сути своей сейчас – это анонимное сообщество, хотя изначально он был создан для использования в онлайн-играх, но со временем стал активно применяться мошенниками.
"Благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности создает полный отказ его владельцев от подтверждения сведений о номере телефона пользователя при регистрации в соответствии с требованиями российского законодательства. Как и в даркнете, анонимность, увы, гарантирует преступникам безнаказанность", - добавил парламентарий.
По мнению Хинштейна, Discord - яркий пример цифровой угрозы для детской аудитории в интернете.
"Сеть наиболее популярна у геймеров - детей и подростков. Этим пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в "закладчики" наркотиков, внушая им нормальность их употребления. Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. Не редки и случаи домогательств, склонения детей к сексуальным, в т.ч. нетрадиционным отношениям", - заключил депутат. -0-