https://ria.ru/20241009/discord-1977252531.html
Глава общества "Знание" прокомментировал блокировку Discord
Глава общества "Знание" прокомментировал блокировку Discord - РИА Новости, 09.10.2024
Глава общества "Знание" прокомментировал блокировку Discord
Блокировка Discord направлена на укрепление суверенитета и национальной безопасности России, сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:06
2024-10-09T17:06
2024-10-09T17:06
технологии
россия
сша
максим древаль
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
российское общество "знание"
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировка Discord направлена на укрепление суверенитета и национальной безопасности России, сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Ранее Роскомнадзор заявил агентству, что доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства. "Я считаю, что подобное решение Роскомнадзора – пример зрелой, осознанной политики, направленной на укрепление суверенитета и национальной безопасности нашей страны. Более того, я считаю, что администрация Discord осознанно пошла на этот шаг, поскольку не выполняла требования законодательства России", - сказал Древаль. Он отметил, что сервис не локализовал в РФ свои сервера, которые обрабатывают персональные данные граждан страны. "К слову, эти самые сервера расположены в США, в стране, где власти к нам настроены, мягко говоря, недружественно", - отметил глава общества "Знание". По его словам, блокировка Discord не повлияет на сферы образования и просвещения, на образовательной деятельности это решение также не отразится. "В России есть большое количество альтернатив, не менее популярных платформ, которые весьма успешно смогут заместить американский сервис", - заключил Древаль.
https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html
https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html
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технологии, россия, сша, максим древаль, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), российское общество "знание"
Технологии, Россия, США, Максим Древаль, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Российское общество "Знание"
Глава общества "Знание" прокомментировал блокировку Discord
Древаль: блокировка Discord направлена на укрепление безопасности России
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировка Discord направлена на укрепление суверенитета и национальной безопасности России, сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Ранее Роскомнадзор
заявил агентству, что доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства.
"Я считаю, что подобное решение Роскомнадзора – пример зрелой, осознанной политики, направленной на укрепление суверенитета и национальной безопасности нашей страны. Более того, я считаю, что администрация Discord осознанно пошла на этот шаг, поскольку не выполняла требования законодательства России", - сказал Древаль.
Он отметил, что сервис не локализовал в РФ свои сервера, которые обрабатывают персональные данные граждан страны.
"К слову, эти самые сервера расположены в США
, в стране, где власти к нам настроены, мягко говоря, недружественно", - отметил глава общества "Знание".
По его словам, блокировка Discord не повлияет на сферы образования и просвещения, на образовательной деятельности это решение также не отразится.
"В России есть большое количество альтернатив, не менее популярных платформ, которые весьма успешно смогут заместить американский сервис", - заключил Древаль.