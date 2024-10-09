https://ria.ru/20241009/discord-1977252531.html

Глава общества "Знание" прокомментировал блокировку Discord

Глава общества "Знание" прокомментировал блокировку Discord - РИА Новости, 09.10.2024

Глава общества "Знание" прокомментировал блокировку Discord

Блокировка Discord направлена на укрепление суверенитета и национальной безопасности России, сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:06

2024-10-09T17:06

2024-10-09T17:06

технологии

россия

сша

максим древаль

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

российское общество "знание"

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировка Discord направлена на укрепление суверенитета и национальной безопасности России, сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Ранее Роскомнадзор заявил агентству, что доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства. "Я считаю, что подобное решение Роскомнадзора – пример зрелой, осознанной политики, направленной на укрепление суверенитета и национальной безопасности нашей страны. Более того, я считаю, что администрация Discord осознанно пошла на этот шаг, поскольку не выполняла требования законодательства России", - сказал Древаль. Он отметил, что сервис не локализовал в РФ свои сервера, которые обрабатывают персональные данные граждан страны. "К слову, эти самые сервера расположены в США, в стране, где власти к нам настроены, мягко говоря, недружественно", - отметил глава общества "Знание". По его словам, блокировка Discord не повлияет на сферы образования и просвещения, на образовательной деятельности это решение также не отразится. "В России есть большое количество альтернатив, не менее популярных платформ, которые весьма успешно смогут заместить американский сервис", - заключил Древаль.

https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html

https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html

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технологии, россия, сша, максим древаль, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), российское общество "знание"