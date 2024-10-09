https://ria.ru/20241009/detonatsiya-1977097771.html

В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов

В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов - РИА Новости, 09.10.2024

В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов

В Карачевском районе Брянской области зафиксировали чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:47

2024-10-09T09:47

2024-10-09T10:12

происшествия

брянская область

карачевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 9 окт — РИА Новости. В Карачевском районе Брянской области зафиксировали чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, сообщается на сайте регионального главка МЧС."За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября 2024 года взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области", — говорится в сводке происшествий по состоянию на шесть утра.В ведомстве уточнили, что режим чрезвычайной ситуации в Карачевском районе и Брянской области не вводился.

https://ria.ru/20240929/lugansk-1975338798.html

брянская область

карачевский район

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происшествия, брянская область, карачевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)