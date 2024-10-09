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В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов - РИА Новости, 09.10.2024
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09:47 09.10.2024 (обновлено: 10:12 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/detonatsiya-1977097771.html
В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов
В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов - РИА Новости, 09.10.2024
В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов
В Карачевском районе Брянской области зафиксировали чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:47
2024-10-09T10:12
происшествия
брянская область
карачевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 9 окт — РИА Новости. В Карачевском районе Брянской области зафиксировали чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, сообщается на сайте регионального главка МЧС."За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября 2024 года взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области", — говорится в сводке происшествий по состоянию на шесть утра.В ведомстве уточнили, что режим чрезвычайной ситуации в Карачевском районе и Брянской области не вводился.
https://ria.ru/20240929/lugansk-1975338798.html
брянская область
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происшествия, брянская область, карачевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянская область, Карачевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов

В Карачевском районе Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТУЛА, 9 окт — РИА Новости. В Карачевском районе Брянской области зафиксировали чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
«
"За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября 2024 года взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области", — говорится в сводке происшествий по состоянию на шесть утра.
В ведомстве уточнили, что режим чрезвычайной ситуации в Карачевском районе и Брянской области не вводился.
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ПроисшествияБрянская областьКарачевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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