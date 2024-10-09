https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html
СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье
СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье - РИА Новости, 09.10.2024
СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье
Уголовное дело возбуждено из-за противоправных действий учителя в отношении школьницы в Степновском округе Ставропольского края, сообщает региональное... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:21
2024-10-09T16:21
2024-10-09T16:24
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 9 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за противоправных действий учителя в отношении школьницы в Степновском округе Ставропольского края, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в интернете появилось снятое школьниками видео с, предположительно, домогательствами учителя к девочке в школе №1 в ставропольском селе Степное. Директор школы Назымгуль Салакаева рассказала РИА Новости, что "учитель уволен", а в истории разбираются следователи СК. "Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту инцидента в школе Степновского округа", - говорится в сообщении и уточняется, что дело заведено из-за "противоправных действий учителя в отношении ученицы". Следователь допрашивает участников и очевидцев произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20240814/sk-1966131846.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье
СК РФ возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье