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СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье - РИА Новости, 09.10.2024
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16:21 09.10.2024 (обновлено: 16:24 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html
СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье
СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье - РИА Новости, 09.10.2024
СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье
Уголовное дело возбуждено из-за противоправных действий учителя в отношении школьницы в Степновском округе Ставропольского края, сообщает региональное... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:21
2024-10-09T16:24
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 9 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за противоправных действий учителя в отношении школьницы в Степновском округе Ставропольского края, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в интернете появилось снятое школьниками видео с, предположительно, домогательствами учителя к девочке в школе №1 в ставропольском селе Степное. Директор школы Назымгуль Салакаева рассказала РИА Новости, что "учитель уволен", а в истории разбираются следователи СК. "Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту инцидента в школе Степновского округа", - говорится в сообщении и уточняется, что дело заведено из-за "противоправных действий учителя в отношении ученицы". Следователь допрашивает участников и очевидцев произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20240814/sk-1966131846.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье

СК РФ возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЯТИГОРСК, 9 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за противоправных действий учителя в отношении школьницы в Степновском округе Ставропольского края, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в интернете появилось снятое школьниками видео с, предположительно, домогательствами учителя к девочке в школе №1 в ставропольском селе Степное. Директор школы Назымгуль Салакаева рассказала РИА Новости, что "учитель уволен", а в истории разбираются следователи СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
СК проверит историю о домогательствах учительницы к школьнику в Петербурге
14 августа, 12:41
"Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту инцидента в школе Степновского округа", - говорится в сообщении и уточняется, что дело заведено из-за "противоправных действий учителя в отношении ученицы".
Следователь допрашивает участников и очевидцев произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 17:30
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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