https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html

СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье

СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье - РИА Новости, 09.10.2024

СК возбудил дело из-за инцидента с учителем и школьницей на Ставрополье

Уголовное дело возбуждено из-за противоправных действий учителя в отношении школьницы в Степновском округе Ставропольского края, сообщает региональное... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:21

2024-10-09T16:21

2024-10-09T16:24

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 9 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за противоправных действий учителя в отношении школьницы в Степновском округе Ставропольского края, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в интернете появилось снятое школьниками видео с, предположительно, домогательствами учителя к девочке в школе №1 в ставропольском селе Степное. Директор школы Назымгуль Салакаева рассказала РИА Новости, что "учитель уволен", а в истории разбираются следователи СК. "Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту инцидента в школе Степновского округа", - говорится в сообщении и уточняется, что дело заведено из-за "противоправных действий учителя в отношении ученицы". Следователь допрашивает участников и очевидцев произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20240814/sk-1966131846.html

https://ria.ru/20240624/kriminal-1955121792.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)