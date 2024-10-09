https://ria.ru/20241009/chelovek-1977304002.html

В массовом ДТП в Сочи пострадали два человека

В массовом ДТП в Сочи пострадали два человека - РИА Новости, 09.10.2024

В массовом ДТП в Сочи пострадали два человека

Два человека, предварительно, пострадали в массовом ДТП на Краснополянской трассе в Сочи, их травмы не представляют угрозы жизни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:43

2024-10-09T22:43

2024-10-09T23:12

происшествия

сочи

краснодарский край

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали в массовом ДТП на Краснополянской трассе в Сочи, их травмы не представляют угрозы жизни, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Краснодарского края. В среду в краевом ГУМВД информировали о массовом ДТП, где столкнулись шесть машин. Предварительно, водитель "Газели" резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и врезался в припаркованные Geely и экскурсионный автобус без пассажиров". Затем в эти автомобили врезались еще две иномарки, задев пешехода. "Пострадали, предварительно, пешеход и водитель одного из авто, они получили травмы не представляющие угрозы жизни", - прокомментировали в ведомстве.

https://ria.ru/20240818/dtp-1966845347.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом