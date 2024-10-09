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Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий - РИА Новости, 09.10.2024
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04:22 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/byudzhet-1977081783.html
Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий
Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий - РИА Новости, 09.10.2024
Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий
Все социальные гарантии, предусмотренные действующим российским законодательством, обеспечены финансированием в рамках проекта федерального бюджета на 2025 год... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:22
2024-10-09T04:22
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Все социальные гарантии, предусмотренные действующим российским законодательством, обеспечены финансированием в рамках проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Все необходимые социальные гарантии, которые предусмотрены действующим законодательством, финансово обеспечены в рамках (проекта федерального - ред.) бюджета", - сказал Котяков, комментируя проект федерального бюджета в части социальных гарантий. Правительство России ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
https://ria.ru/20240930/minfin-1975483345.html
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий

Котяков: соцгарантии полностью финансово обеспечены в проекте госбюджета

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Все социальные гарантии, предусмотренные действующим российским законодательством, обеспечены финансированием в рамках проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Все необходимые социальные гарантии, которые предусмотрены действующим законодательством, финансово обеспечены в рамках (проекта федерального - ред.) бюджета", - сказал Котяков, комментируя проект федерального бюджета в части социальных гарантий.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Расходы бюджета на нацпроекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей
30 сентября, 12:29
Правительство России ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
 
РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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