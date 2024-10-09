https://ria.ru/20241009/byudzhet-1977081783.html
Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий
Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий - РИА Новости, 09.10.2024
Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий
Все социальные гарантии, предусмотренные действующим российским законодательством, обеспечены финансированием в рамках проекта федерального бюджета на 2025 год... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:22
2024-10-09T04:22
2024-10-09T04:22
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879747166_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_1b4ba228158f390cdca63b1846022a32.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Все социальные гарантии, предусмотренные действующим российским законодательством, обеспечены финансированием в рамках проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Все необходимые социальные гарантии, которые предусмотрены действующим законодательством, финансово обеспечены в рамках (проекта федерального - ред.) бюджета", - сказал Котяков, комментируя проект федерального бюджета в части социальных гарантий. Правительство России ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
https://ria.ru/20240930/minfin-1975483345.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879747166_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_aae4eb1761fce58d4cf2f81f12987002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий
Котяков: соцгарантии полностью финансово обеспечены в проекте госбюджета