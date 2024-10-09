https://ria.ru/20241009/byudzhet-1977081783.html

Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий

Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий - РИА Новости, 09.10.2024

Минтруд прокомментировал проект федерального бюджета в части соцгарантий

Все социальные гарантии, предусмотренные действующим российским законодательством, обеспечены финансированием в рамках проекта федерального бюджета на 2025 год... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T04:22

2024-10-09T04:22

2024-10-09T04:22

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879747166_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_1b4ba228158f390cdca63b1846022a32.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Все социальные гарантии, предусмотренные действующим российским законодательством, обеспечены финансированием в рамках проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Все необходимые социальные гарантии, которые предусмотрены действующим законодательством, финансово обеспечены в рамках (проекта федерального - ред.) бюджета", - сказал Котяков, комментируя проект федерального бюджета в части социальных гарантий. Правительство России ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

https://ria.ru/20240930/minfin-1975483345.html

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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)