https://ria.ru/20241009/bryansk-1977078172.html

Силы ПВО сбили второй БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО сбили второй БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 09.10.2024

Силы ПВО сбили второй БПЛА над Брянской областью

Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:08

2024-10-09T02:08

2024-10-09T03:01

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.Ранее ночью Богомаз сообщал об одном уничтоженном БПЛА над Брянской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, происшествия, александр богомаз, россия