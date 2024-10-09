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Силы ПВО сбили второй БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 09.10.2024
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Брянской областью
Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:08
2024-10-09T02:08
2024-10-09T03:01
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.Ранее ночью Богомаз сообщал об одном уничтоженном БПЛА над Брянской областью.
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брянская область, происшествия, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Россия
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Брянской областью
Богомаз: над Брянской областью сбили второй БПЛА, пострадавших нет