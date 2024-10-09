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Британия тайно разрабатывала оборонный план для Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
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17:58 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/britanija-1977263962.html
Британия тайно разрабатывала оборонный план для Израиля, пишут СМИ
Британия тайно разрабатывала оборонный план для Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
Британия тайно разрабатывала оборонный план для Израиля, пишут СМИ
Великобритания тайно разработала проект для усиления обороноспособности Израиля против ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Ирана, свидетельствует... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:58
2024-10-09T17:58
в мире
технологии
израиль
великобритания
иран
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Великобритания тайно разработала проект для усиления обороноспособности Израиля против ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Ирана, свидетельствует утекший документ, который опубликовало британское издание Declassified UK, занимающееся журналистскими расследованиями. "Великобритания совместно с Израилем тайно разработала оборонный план... Согласно утечке документов, британский проект носил кодовое название HEZUK и был призван противостоять "дестабилизирующей региональной активности Ирана и "Хезболлах", - сказано в статье. Согласно изданию, утекший документ попал в сеть благодаря деятельности группы хакеров Anonymous for Justice, взломавших ЦАХАЛ. Речь идет о презентации, подготовленной в 2020 году британским атташе по вопросам обороны в Тель-Авиве для курсов высшего командования и штаба, сам проект HEZUK был запущен в 2019-2020-х годах. В презентации отмечены пять направлений совместного оборонного плана: более тесное взаимодействия разведслужб, укрепление военного потенциала, поиск возможностей для успехов в обороне, связи с израильской службой безопасности и разрешения на полеты. В документе также указаны проекты с "потенциальными израильскими решениями". Среди них, в частности, упоминается гиперзвуковая ракета воздух-земля Rampage, БПЛА, программа оперативной подготовки нового поколения (NGOT). Ссылаясь на правительственные данные о поездках, издание уточняет, что проект, вероятно, был еще активен в прошлом году. Так, согласно опубликованной журналистами таблице, британский генерал-майор Джеймс Роддис в марте 2023 года посетил Израиль. Напротив его имени написано "Тель-Авив, Израиль, HEZUK". Министерство обороны Великобритании отказалось уточнять, действует ли еще программа HEZUK, говорится в материале СМИ.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html
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в мире, технологии, израиль, великобритания, иран, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Технологии, Израиль, Великобритания, Иран, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Британия тайно разрабатывала оборонный план для Израиля, пишут СМИ

Declassified UK: Британия тайно работала над оборонным планом для Израиля

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Великобритания тайно разработала проект для усиления обороноспособности Израиля против ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Ирана, свидетельствует утекший документ, который опубликовало британское издание Declassified UK, занимающееся журналистскими расследованиями.
"Великобритания совместно с Израилем тайно разработала оборонный план... Согласно утечке документов, британский проект носил кодовое название HEZUK и был призван противостоять "дестабилизирующей региональной активности Ирана и "Хезболлах", - сказано в статье.
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Согласно изданию, утекший документ попал в сеть благодаря деятельности группы хакеров Anonymous for Justice, взломавших ЦАХАЛ. Речь идет о презентации, подготовленной в 2020 году британским атташе по вопросам обороны в Тель-Авиве для курсов высшего командования и штаба, сам проект HEZUK был запущен в 2019-2020-х годах.
В презентации отмечены пять направлений совместного оборонного плана: более тесное взаимодействия разведслужб, укрепление военного потенциала, поиск возможностей для успехов в обороне, связи с израильской службой безопасности и разрешения на полеты.
В документе также указаны проекты с "потенциальными израильскими решениями". Среди них, в частности, упоминается гиперзвуковая ракета воздух-земля Rampage, БПЛА, программа оперативной подготовки нового поколения (NGOT).
Ссылаясь на правительственные данные о поездках, издание уточняет, что проект, вероятно, был еще активен в прошлом году. Так, согласно опубликованной журналистами таблице, британский генерал-майор Джеймс Роддис в марте 2023 года посетил Израиль. Напротив его имени написано "Тель-Авив, Израиль, HEZUK".
Министерство обороны Великобритании отказалось уточнять, действует ли еще программа HEZUK, говорится в материале СМИ.
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