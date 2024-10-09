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Бирюков: храм в Москве получит архитектурно-художественную подсветку
Бирюков: храм в Москве получит архитектурно-художественную подсветку - РИА Новости, 09.10.2024
Бирюков: храм в Москве получит архитектурно-художественную подсветку
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат архитектурно-художественной подсветкой храм преподобного Сергия Радонежского на севере столицы, сообщил... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:29
2024-10-09T10:29
2024-10-09T10:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
сергий радонежский
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат архитектурно-художественной подсветкой храм преподобного Сергия Радонежского на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработан специальный проект организации освещения храма преподобного Сергия Радонежского на Ижорской улице, работы проведем в этом году. Главная задача - подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое было построено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что для храма создан световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружения. "В рамках работ специалисты АО "ОЭК" смонтируют 74 осветительных прибора с энергоэффективными светильниками, которые будут установлены на верхней и нижней частях фасада, подсветят колокольню, шатры и купола, выделят мозаичные иконы. В соответствии с принятой концепцией освещённости города, всё новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещённости столицы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, сергий радонежский, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергий Радонежский, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат архитектурно-художественной подсветкой храм преподобного Сергия Радонежского на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработан специальный проект организации освещения храма преподобного Сергия Радонежского на Ижорской улице, работы проведем в этом году. Главная задача - подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое было построено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что для храма создан световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружения.
"В рамках работ специалисты АО "ОЭК" смонтируют 74 осветительных прибора с энергоэффективными светильниками, которые будут установлены на верхней и нижней частях фасада, подсветят колокольню, шатры и купола, выделят мозаичные иконы. В соответствии с принятой концепцией освещённости города, всё новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещённости столицы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.