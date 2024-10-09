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На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 09.10.2024 (обновлено: 14:45 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/bespilotniki-1977093467.html
На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников
На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников - РИА Новости, 09.10.2024
На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников
ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у властей нет средств, чтобы их закупать, заявил глава одной из крупнейших украинских компаний по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:06
2024-10-09T14:45
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у властей нет средств, чтобы их закупать, заявил глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов. Его слова приводит газета Financial Times.Об этом Хасапов говорил на полях форума оборонной промышленности в Киеве, который прошел на прошлой неделе. По его словам, его компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей. "У государства нет средств, чтобы купить их", — добавил он. В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды — недостает больше 12 миллиардов долларов.
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украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников

Глава Ukrspecsystems Хасапов: ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у властей нет средств, чтобы их закупать, заявил глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов. Его слова приводит газета Financial Times.
Об этом Хасапов говорил на полях форума оборонной промышленности в Киеве, который прошел на прошлой неделе. По его словам, его компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей.
"У государства нет средств, чтобы купить их", — добавил он.
В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды — недостает больше 12 миллиардов долларов.
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"Поотрывало руки". На Украине назвали пугающий факт о беспилотниках для ВСУ
20 января, 02:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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