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На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников
На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников - РИА Новости, 09.10.2024
На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников
ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у властей нет средств, чтобы их закупать, заявил глава одной из крупнейших украинских компаний по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:06
2024-10-09T09:06
2024-10-09T14:45
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у властей нет средств, чтобы их закупать, заявил глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов. Его слова приводит газета Financial Times.Об этом Хасапов говорил на полях форума оборонной промышленности в Киеве, который прошел на прошлой неделе. По его словам, его компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей. "У государства нет средств, чтобы купить их", — добавил он. В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды — недостает больше 12 миллиардов долларов.
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украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников
Глава Ukrspecsystems Хасапов: ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников