https://ria.ru/20241009/bespilotnik-1977181488.html

Над Курской областью сбили беспилотник

Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 09.10.2024

Над Курской областью сбили беспилотник

Дежурные средства ПВО около 13.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:44

2024-10-09T13:44

2024-10-09T13:44

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 13.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Девятого октября текущего года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в среду министерство сообщило об уничтожении за минувшую ночь 24 украинских БПЛА над Брянской областью, пяти - над Белгородской, по два - в Курской и Ростовской областями, одного - в Краснодарском крае и 13 - над акваторией Азовского моря.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)