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Стало известно, что Белоусов шепотом сказал раненому бойцу - РИА Новости, 09.10.2024
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15:05 09.10.2024 (обновлено: 17:47 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/belousov-1977218341.html
Стало известно, что Белоусов шепотом сказал раненому бойцу
Стало известно, что Белоусов шепотом сказал раненому бойцу - РИА Новости, 09.10.2024
Стало известно, что Белоусов шепотом сказал раненому бойцу
Министр обороны Роccии Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному в зоне СВО офицеру Максиму Бахареву. Видео опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:05
2024-10-09T17:47
россия
общество
андрей белоусов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр обороны Роccии Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному в зоне СВО офицеру Максиму Бахареву. Видео опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах показано, что министр обороны наградил военного медалью "Золотая звезда", после чего наклонился и обратился к нему. "Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем", — сказал министр.Кроме того, офицеру вручили наградные настольные часы.
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"Все сделаем" – Белоусов пообещал помочь раненому в зоне СВО военному
Министр обороны Роccии Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному в зоне СВО офицеру Максиму Бахареву. Видео опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах показано, что министр обороны наградил военного медалью "Золотая звезда", после чего наклонился и обратился к нему.
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россия, общество, андрей белоусов
Россия, Общество, Андрей Белоусов
Стало известно, что Белоусов шепотом сказал раненому бойцу

Белоусов шепотом обратился к раненому солдату со словами "все сделаем"

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр обороны Роccии Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному в зоне СВО офицеру Максиму Бахареву. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах показано, что министр обороны наградил военного медалью "Золотая звезда", после чего наклонился и обратился к нему.

"Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем", — сказал министр.

Кроме того, офицеру вручили наградные настольные часы.
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