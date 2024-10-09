https://ria.ru/20241009/belorussiya-1977223908.html

Лукашенко назвал Белоруссию надежным союзником России

Лукашенко назвал Белоруссию надежным союзником России - РИА Новости, 09.10.2024

Лукашенко назвал Белоруссию надежным союзником России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что Минск — надежный союзник и никогда не отворачивался от Москвы. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:21

2024-10-09T15:21

2024-10-09T15:47

белоруссия

россия

в мире

александр лукашенко

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что Минск — надежный союзник и никогда не отворачивался от Москвы."Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего... Белорусы никогда россиян не подводили, примите мои заверения, и впредь никогда не подведут", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко