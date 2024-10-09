https://ria.ru/20241009/belorussiya-1977223908.html
Лукашенко назвал Белоруссию надежным союзником России
Лукашенко назвал Белоруссию надежным союзником России - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко назвал Белоруссию надежным союзником России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что Минск — надежный союзник и никогда не отворачивался от Москвы. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:21
2024-10-09T15:21
2024-10-09T15:47
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что Минск — надежный союзник и никогда не отворачивался от Москвы."Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего... Белорусы никогда россиян не подводили, примите мои заверения, и впредь никогда не подведут", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Белоруссию надежным союзником России
Лукашенко заявил, что Белоруссия надежный союзник и никогда не подводила Россию