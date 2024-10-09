https://ria.ru/20241009/belorussija-1977271424.html

Белоруссия и Россия договорились о развитии партнерства в сфере ВПК

Белоруссия и Россия договорились о развитии партнерства в сфере ВПК - РИА Новости, 09.10.2024

Белоруссия и Россия договорились о развитии партнерства в сфере ВПК

Белоруссия и Россия договорились о развитии стратегического партнерства в военно-промышленной сфере, сообщила в среду пресс-служба белорусского Государственного РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:42

2024-10-09T18:42

2024-10-09T18:42

россия

белоруссия

ижевск

дмитрий шугаев

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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились о развитии стратегического партнерства в военно-промышленной сфере, сообщила в среду пресс-служба белорусского Государственного военно-промышленного комитета. По ее данным, 8-9 октября в Ижевске проходило заседание белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству под председательством главы белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрия Шугаева. Участие в заседании приняли представители министерств, ведомств и предприятий Белоруссии и России. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале белорусского комитета, в среду участники заседания посетили ряд военно-промышленных оружейных предприятий России. В том числе участники встречи посетили производственную площадку ZALA, где ознакомились с новейшими образцами беспилотных комплексов, барражирующих боеприпасов серии "Ланцет" и другими разработками. "В ходе рабочего совещания стороны отметили необходимость укрепления и создания новых условий для дальнейшего развития стратегического партнерства в области обеспечения стабильности и безопасности", - говорится в сообщении. Кроме того, делегация посетила Ижевский электромеханический завод "Купол", который специализируется на производстве систем ПВО малой дальности. "Делегации были продемонстрированы производственные мощности предприятия, а после, в ходе совещания, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-промышленной сфере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241009/peregovory-1977192747.html

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белоруссия

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россия, белоруссия, ижевск, дмитрий шугаев