https://ria.ru/20241009/belgorodskaya-1977084919.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.10.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T05:49

2024-10-09T05:49

2024-10-09T05:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 4.45 мск, через 56 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность