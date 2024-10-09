https://ria.ru/20241009/belgorodskaya-1977084919.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.10.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:49
2024-10-09T05:49
2024-10-09T05:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 4.45 мск, через 56 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: по всей Белгородской области отменили ракетную опасность