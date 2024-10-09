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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.10.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:53
2024-10-09T04:53
2024-10-09T04:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность