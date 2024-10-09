https://ria.ru/20241009/bagreeva-1977037762.html

Мария Багреева: Москва купила 6 новых поездов для МЦД-3 за счет средств ИБК

Мария Багреева: Москва купила 6 новых поездов для МЦД-3 за счет средств ИБК - РИА Новости, 09.10.2024

Мария Багреева: Москва купила 6 новых поездов для МЦД-3 за счет средств ИБК

Столица в 2024 году приобрела 6 российских поездов "Иволга" для МЦД, в том числе самые современные трехдверные "Иволга 4.0", сообщила руководитель департамента... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:18

2024-10-09T09:18

2024-10-09T09:51

москва

мария багреева

зеленоград

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Столица в 2024 году приобрела 6 российских поездов "Иволга" для МЦД, в том числе самые современные трехдверные "Иволга 4.0", сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Для покупки использовали инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК). По словам Багреевой, их выдают на важные проекты по развитию инфраструктуры, помогающие созданию условий для работы бизнеса, повышению качества жизни и экономическому росту как в регионах, так и в стране."Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава Большой кольцевой линии метро и МЦД — крупнейших транспортных проектов столицы. Их реализация повысила привлекательность районов города, способствовала притоку инвестиций в экономику Москвы и созданию дополнительных рабочих мест", - добавила она.Общий объем одобренных Москве инфраструктурных кредитов составил 106,72 миллиарда рублей. На данный момент уже полностью потрачены лимиты 2022–2024 годов. При помощи них купили 26 поездов для МЦД. Также были приобретены 468 вагонов для БКЛ.В свою очередь заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по поручению мэра города Сергея Собянина продолжается обновление подвижного состава на новых диаметрах. Сейчас от Зеленограда до Раменского на МЦД-3 уже курсируют только поезда "Иволга". Кроме того, на данном диаметре до конца года планируют полностью закончить обновление парка поездов.

https://ria.ru/20241004/bagreeva-1976228993.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева, зеленоград, максим ликсутов , сергей собянин