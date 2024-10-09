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В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет

В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 09.10.2024

В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет

Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе в Красноярском крае, на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:08

2024-10-09T09:08

2024-10-09T09:08

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе в Красноярском крае, на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "Сегодня днем в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на 82-м километре трассы Р257. В результате происшествия рейсовый автобус съехал в кювет. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20240922/dtp-1974104127.html

красноярский край

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2024

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происшествия, красноярский край