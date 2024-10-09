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В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 09.10.2024
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09:08 09.10.2024
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В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет
В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 09.10.2024
В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет
Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе в Красноярском крае, на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:08
2024-10-09T09:08
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе в Красноярском крае, на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "Сегодня днем в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на 82-м километре трассы Р257. В результате происшествия рейсовый автобус съехал в кювет. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет

В Красноярском крае рейсовый автобус съехал в кювет после ДТП

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДТП с участием автобуса и грузовика в Красноярском крае
ДТП с участием автобуса и грузовика в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ДТП с участием автобуса и грузовика в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе в Красноярском крае, на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.
"Сегодня днем в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на 82-м километре трассы Р257. В результате происшествия рейсовый автобус съехал в кювет. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияКрасноярский край
 
 
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