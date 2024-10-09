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В Запорожской области сообщили об авиаударе по новой линии обороны ВСУ

В Запорожской области сообщили об авиаударе по новой линии обороны ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024

В Запорожской области сообщили об авиаударе по новой линии обороны ВСУ

Российская фронтовая авиация нанесла авиаудар по возводящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:30

2024-10-09T10:30

2024-10-09T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла авиаудар по возводящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ начали возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов укрепрайоны с подземными бетонными бункерами. "Наша фронтовая авиация нанесла авиаудар в районе города Орехов по возводимой врагом новой линии обороны. Удары нанесены на упреждение, чтобы не дать врагу возможности основательно укрепить свои позиции и вкопаться в русскую землю", - сказал Рогов. По его словам, удары нанесены корректируемыми авиабомбами.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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россия

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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность