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В Запорожской области сообщили об авиаударе по новой линии обороны ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/aviaudar-1977116496.html
В Запорожской области сообщили об авиаударе по новой линии обороны ВСУ
В Запорожской области сообщили об авиаударе по новой линии обороны ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
В Запорожской области сообщили об авиаударе по новой линии обороны ВСУ
Российская фронтовая авиация нанесла авиаудар по возводящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:30
2024-10-09T10:30
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла авиаудар по возводящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ начали возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов укрепрайоны с подземными бетонными бункерами. "Наша фронтовая авиация нанесла авиаудар в районе города Орехов по возводимой врагом новой линии обороны. Удары нанесены на упреждение, чтобы не дать врагу возможности основательно укрепить свои позиции и вкопаться в русскую землю", - сказал Рогов. По его словам, удары нанесены корректируемыми авиабомбами.
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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области сообщили об авиаударе по новой линии обороны ВСУ

Рогов: российская авиация нанесла авиаудар по линии обороны ВСУ в районе Орехова

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла авиаудар по возводящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ начали возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов укрепрайоны с подземными бетонными бункерами.
"Наша фронтовая авиация нанесла авиаудар в районе города Орехов по возводимой врагом новой линии обороны. Удары нанесены на упреждение, чтобы не дать врагу возможности основательно укрепить свои позиции и вкопаться в русскую землю", - сказал Рогов.
По его словам, удары нанесены корректируемыми авиабомбами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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